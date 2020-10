Liebherr stellt sich in Mecklenburg-Vorpommern neu auf: Wie das Unternehmen am Mittwochabend bekannt gab, will es sein Know-how am Standort Rostock bündeln und die Aktivitäten in Lubmin (Kreis Vorpommern-Greifswald) zu gegebener Zeit einzustellen. Das sind die ausschlaggebende Gründe dafür.