Rostock

Smartphone statt Zettelwirtschaft: Als die Luca-App im Frühjahr auf den Markt kam, hatte Mecklenburg-Vorpommern als erstes Bundesland Anfang März zugeschlagen und bestellte eine Lizenz für die Kontaktnachverfolgungs-App, die inzwischen in so gut wie jedem Restaurant, jeder Boutique und jedem Baumarkt Verwendung findet. Andere Bundesländer hatten nachgezogen.

Am schnellen Lizenz-Kauf allerdings gab es Kritik. 440 000 Euro hatte das Land MV die Lizenz gekostet. Konkurrenten der Luca-App bemängeln, dass das Land das Vergaberecht gebrochen habe, da es keine öffentliche Ausschreibung für eine solche App gab. Der Vergabestreit ist nun vor dem Oberlandesgericht in Rostock gelandet.

So hat die Cube Software- und Hotel Projektierungs GmbH mit Sitz in Österreich Beschwerde bei der Vergabekammer des Landes Mecklenburg-Vorpommern gegen die Vergabe an die Culture4life GmbH – die Luca-Entwickler – eingelegt. Die Österreicher hatten laut Schilderung des Oberlandesgerichts selbst wenige Tage vor der Vergabe dem Land MV eine ähnliche App angeboten.

Lesen Sie auch den Kommentar: Probleme mit der Luca-App in MV: Hinterher ist man immer schlauer

„Die Vergabekammer des Landes Mecklenburg-Vorpommern wies den Antrag als unbegründet zurück“, heißt es am Donnerstag vom Oberlandesgericht. Die Kammer hätte ein Alleinstellungsmerkmal der Luca-App erkannt. „Nur diese habe ein Angebot mit einer Schnittstelle zu der von den Gesundheitsämtern verwendeten Fachanwendung Sormas abgegeben“, heißt es weiter. Und: Weil es wegen der pandemischen Lage schnell gehen musste, wurden die Luca-Entwickler direkt beauftragt – ohne öffentliche Ausschreibung.

Konkurrenten wollen neue Vergabe erzwingen

Über die Beschwerde der österreichischen Software-Firma am Vergabeverfahren muss nun der Vergabesenat des Oberlandesgerichts entscheiden. Der Vorwurf der App-Entwickler aus Österreich: Sie seien bei der Vergabe diskriminiert worden. Die Schnittstelle zum Programm Sormas, das die Gesundheitsämter in den Kreisen und kreisfreien Städten in MV anwenden, habe nur angeboten werden können, weil die Luca-Erfinder Insiderwissen gehabt hätten. Die Konkurrenten fordern nun, dass das Land dazu verpflichtet werden müsse, ein Vergabeverfahren durchzuführen und mindestens drei Bewerber zur Angebotsabgabe aufzufordern.

Dem widerspricht jedoch das Land MV. Das Programm Sormas, das die Gesundheitsämter nutzen, liege einer sogenannten Open-Source-Software zugrunde. Und die ist zugänglich für jedermann.

Gesundheitsämter nutzen Luca-App kaum

Bereits im Mai verteidigte Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD): „Das Land habe mit höchstmöglicher Geschwindigkeit reagieren müssen. Eine digitale Lösung für die Kontaktnachverfolgung im Herbst 2021 hätten wir keinem erklären können und es hätte das Vertrauen der Menschen in einen in der Pandemie schnell reaktionsfähigen Staat schwer erschüttert.“

„Es gab Abfragen durch das Gesundheitsamt der Hansestadt. Das waren aber wenige Einzelfälle.“ Ulrich Kunze, Sprecher der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Quelle: Ove Arscholl

In Rostock lief die Luca-App sogar als Pilotprojekt. In der Hansestadt wurde sie als Instrument eingesetzt, um Geschäfte offen zu halten, während fast ganz MV im strengen Lockdown steckte.

Doch was hat die App gebracht – knapp fünf Monate nach dem Start in Rostock? „Es gab Abfragen durch das Gesundheitsamt der Hansestadt. Das waren aber wenige Einzelfälle“, berichtet Rathaussprecher Ulrich Kunze.

Probleme mit Luca-Daten nach Infektionsfall in Bad Doberan

In der Landeshauptstadt Schwerin habe das Gesundheitsamt lediglich ein einziges Mal eine Abfrage per Luca-App gestartet. „Es gab bisher einmal eine Kontaktnachverfolgung über die Luca-App“, bestätigt Mareike Diestel aus der Pressestelle. Im Landkreis Nordwestmecklenburg sei die Luca-App zwar an die Sormas-Software des Gesundheitsamtes angebunden. „Sie wurde aber noch nie benutzt“, berichtet Landkreissprecher Christoph Wohlleben.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Aufsehen sorgte in den vergangenen Tagen eine Abfrage des Landkreises Rostock, nachdem im Bad Doberaner Sharks Club nach einer Party mehrere Corona-Infektionen bekannt wurden. Mindestens elf infizierte Party-Teilnehmer wurden bereits festgestellt. Mittlerweile ist klar: Die Daten der Luca-App, mit der sich die Party-Teilnehmer registriert hatten, sind nicht brauchbar, weil der Datenschlüssel zur Entschlüsselung fehle. Die handschriftlich ausgefüllten Zettel enthielten überwiegend falsche Namen und Telefonnummern.

Eine Entscheidung dazu, ob die Vergabe an die Macher der Luca-App zulässig war, soll es laut Oberlandesgericht am 1. September geben.

Von Michaela Krohn