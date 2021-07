Rostock

Keine dicke Luft mehr im Klassenzimmer: Die Nachricht aus Schwerin, dass das Land MV die Schulträger beim Kauf von mobilen Luftfiltern unterstützt, wurde vielerorts positiv aufgenommen. Ein entsprechendes Förderprogramm über zwei Millionen Euro kann für die Anschaffung der mobilen Lüfter sowie den Kauf von CO2-Messgeräten genutzt werden. Das Land beteiligt sich mit bis zu 60 Prozent an der Finanzierung. Sollte die Summe nicht ausreichen, werde Geld nachgeschossen, hieß es aus Schwerin.

Förderbedingungen werden geprüft

Dass pünktlich zum Schuljahresbeginn Anfang August die gewünschten Lüfter in den Klassenzimmern stehen, scheint aber ausgeschlossen. Denn in Rostock wird derzeit noch nicht mal konkret über Bestellungen nachgedacht. „Wir prüfen derzeit die Förderbedingungen und im engen Zusammenwirken mit unserem Gesundheitsamt auch den erreichbaren Effekt sowie die möglichen Kosten“, erklärte Rostocks Stadtsprecherin Kerstin Kanaa auf OZ-Nachfrage. Wie viele solcher Lüfter es braucht oder wie hoch die Kosten für die Hansestadt sein könnten – all diese und weitere Fragen zum Thema blieben im Rathaus unbeantwortet.

Im Landkreis Rostock ist man da schon weiter: So hat die Stadt Doberan bereits ermittelt, dass es etwa zwei Millionen Euro kosten würde, um die drei Schulen in städtischer Trägerschaft sowie eine Sporthalle mit Lüftungsanlagen auszustatten. In Rostock dürften die Kosten weitaus höher liegen – schließlich ist die Hansestadt Träger von mehr als 40 Schulen.

Starke Nachfrage treibt die Preise hoch

Rostocks Elternsprecher Kay Czerwinski freut sich zwar über die jüngste Entscheidung aus Schwerin. „Aber sie kommt ein Jahr zu spät. Denn jetzt haben die Schulträger Probleme, das umzusetzen“, erklärt er. Nun, da aufgrund der Ministeriumsentscheidung zur Finanzhilfe alle Träger Lüfter bestellen könnten, würden sich nicht nur die Lieferfristen auf mehrere Monate verlängern. „Sondern das treibt natürlich auch den Preis für alle nach oben – denn die Nachfrage bestimmt das Angebot“, sagt Czerwinski.

Es sei zwar wichtig, zügig in die Umsetzung zu kommen. „Aber nachhaltig müssen die Lösungen auch sein.“ Czerwinski kann sich nicht vorstellen, dass mobile Lüftungsgeräte aus dem Baumarkt für Klassenzimmer taugen. „Für den Hausgebrauch vielleicht, aber für die Geräte in den Schulen gibt es ja auch bestimmte Vorschriften, was sie bezüglich eines wirksamen Luftaustausches leisten müssen.“ Und Hochleistungs-Filteranlagen vom Profi seien nun eben gefragt.

Greifswald hat schon auf eigene Kosten gehandelt

Das kann auch Steffen Kästner berichten. Trotz Sommerferien ist der Leiter der privaten CJD Christophorus-Schule Rostock bereits mit „einem namhaften Anbieter“ in Kontakt, um Räume der Schule mit Filtern ausstatten zu lassen. Dabei ginge es aber erst einmal um zwei Klassenzimmer, in denen die Systeme getestet werden sollen. Insgesamt verfügt allein das Gymnasium über 60 Räume – das brauche nicht nur Zeit, sondern natürlich auch erhebliche Investitionen. Immerhin: Auch Privatschulen werden in dem jetzt aufgelegten Förderprogramm des Landes mitbedacht.

In MV ist der Einsatz von Luftfilteranlagen in Klassenzimmern bisher nicht sehr verbreitet. Die Hansestadt Greifswald hatte schon ohne entsprechende Landesbeschlüsse auf eigene Kosten 39 mobile Filtergeräte angeschafft – für jeweils rund 4000 Euro und besonders die Räume, in denen die meisten Kinder und Jugendlichen zusammenkommen. Und die Rückmeldung aus den Schulen sei positiv.

Was die mögliche Notwendigkeit weiterer Filtergeräte angeht, hat die Hansestadt aus Vorpommern gegenüber Rostock noch einen Vorteil: „Greifswalds neu gebaute Schulen verfügen von Haus aus über moderne raumlufttechnische Anlagen und benötigen deshalb keine zusätzlichen Luftfiltergeräte“, erklärt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne).

Feste Anlagen brauchen Jahre Vorlauf

Die Pressestelle der Stadt Rostock verweist bei der aktuellen Debatte auf die Position des Städte- und Gemeindetages. Dieses Gremium hatte mobile Lüfter zuletzt abgelehnt. Die Begründung: zu teuer, zu laut und zu wenig Nutzen. Fest verbaute Anlagen brauchen aber langen Vorlauf. „Deshalb wäre es hilfreich, wenn das Land die Beschaffungsgrenzen hochsetzt, damit wir zwar eine Ausschreibung haben, aber keine europaweite, die zwei Jahre dauert“, erklärt Elternsprecher Kay Czerwinski. Damit das kommende Schuljahr nicht mit dicker – und möglicherweise virenlastiger – Luft beginnt, hilft in Rostock offenbar weiterhin erst einmal nur das Lüften.

