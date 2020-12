Rostock

Wenn Martina Ebert für ihre Schwiegereltern im Rostocker Stadtteil Lütten Klein den Großeinkauf erledigen will, steuert sie am liebsten den Penny-Markt in der Warnowallee an. „Der Laden liegt direkt auf meinem Weg und ich muss die Tüten nicht lange zu Fuß schleppen“, sagt die 46-Jährige und steckt eine Münze in einen der ausgestellten Einkaufswagen.

Immer öfter aber fühlt sich die Rostockerin gezwungen, auf andere Supermärkte auszuweichen. Besonders in den Abendstunden ist ihr unwohl dabei, den Discounter zu betreten. Grund dafür sind regelmäßig stattfindende Trinkgelage vor dessen Tür. „Mehrmals habe ich erlebt, wie eine Gruppe von mindestens sechs Personen wahllos Passanten belästigt hat. Teilweise waren sie so aufdringlich, dass ich richtig Angst bekommen habe“, gesteht die Bürofachangestellte. Mit diesem Gefühl steht sie längst nicht alleine da.

Problematik hat sich verschärft

Auch Gabriele Bolz, Vorsitzende des Ortsbeirates Lütten Klein, kennt die Problematik vor der Penny-Verkaufsstelle, die sich in den vergangenen Jahren entwickelt und rasch zugespitzt hat. Des Öfteren seien Anwohner mit der Bitte an sie herangetreten, etwas zu tun, um die Situation zu entschärfen. Erst in der letzten Sitzung des Ortsbeirates sei das Thema erneut zur Sprache gekommen.

„Viele trauen sich mittlerweile gar nicht erst, den Laden zu betreten oder nutzen ausschließlich den Hintereingang, weil sie von der Gruppe angepöbelt werden oder sich von den frei laufenden Hunden gestört fühlen“, berichtet die Gremienchefin. Je höher der Alkoholpegel der überwiegend männlichen Personen, desto aggressiver sei ihr Verhalten.

Besonders schlimm sei es an regnerischen Tagen, wenn die Trinkenden sich direkt bei den Einkaufswagen unterstellen und somit Passanten den Weg dorthin versperren. „Weil es aber – mit Ausnahme in der Corona-Zeit – grundsätzlich nicht verboten ist, sich zum gemeinsamen Trinken zu verabreden, kann man da leider nicht viel machen“, erklärt Bolz.

Polizei verstärkt Kontrollen

Um die Situation zumindest ein wenig zu beruhigen und den Anwohnern ein sicheres Gefühl beim Einkaufen zu vermitteln, steht das Gremium in engem Kontakt mit den zuständigen Ordnungshütern. Bislang habe es in diesem Bereich noch keine Übergriffe, körperlichen Auseinandersetzungen oder Straftaten gegeben, wie Stefan Damrath, Leiter des Polizeireviers Lichtenhagen, bestätigt.

Damit das so bleibt, haben die Kontaktbeamten und der Streifendienst ihre Präsenz an dieser Stelle deutlich verstärkt. „Es werden in unregelmäßigen Abständen Kontrollfahrten unternommen“, versichert Damrath. Außerdem würden die Beamten im ständigen Dialog mit den versammelten Menschen wie auch mit den Penny-Mitarbeitern stehen, falls Konflikte entstehen sollten. „Sollten sich Anwohner bedroht fühlen, können sie natürlich jederzeit anrufen und die Kollegen fahren vorbei, um nach dem Rechten zu schauen“, so der Leiter des Polizeireviers Lichtenhagen weiter. „Wir haben es im Blick.“

Ein Meer aus Kronkorken und Schnapsflaschen

Das Auftreten der Betrunkenen ist allerdings nicht das Einzige, was den Anwohnern ein Dorn im Auge ist. Auch die Hinterlassenschaften der Trinkgelage sorgen für schlechte Stimmung im Viertel. Zigarettenstummel, Plastikmüll, Kronkorken und leere Schnapsflaschen, wohin das Auge reicht. Das gesamte Areal um den Eingang zum Supermarkt gleicht einem Schlachtfeld.

„Hinzu kommt, dass die Leute immer wieder in die Büsche urinieren. Das kann man nicht nur regelmäßig beobachten, sondern mittlerweile auch deutlich riechen“, sagt die Ortsbeiratsvorsitzende naserümpfend. Eine Zumutung für alle, die dort wohnen oder entlanglaufen. „Es bleibt zu hoffen, dass die verstärkten Kontrollen durch die Polizei ihre Wirkung zeigen.“

Von Susanne Gidzinski