Lufthansa-Flugschule in Rostock-Laage dicht: Wird nach der Krise wieder geflogen?

Laage

Die Krise bei der Lufthansa hat auch den Flughafen Rostock-Laage erwischt. Die konzerneigene Flugschule Lufthansa Aviation Training (LAT) bleibt mindestens bis August geschlossen. In Laage sind alle 48 Mitarbeiter in Kurzarbeit, sagt LAT-Sprecher Dirk Sturny der OZ. Europas größte Airline bildet ihren Pilotennachwuchs teilweise auf dem Regionalflughafen aus, weitere Standorte gibt es in Bremen, Zürich und Arizona ( USA).

„Die Gesundheit unserer Mitarbeiter, Flugschüler und Bewerber hat für uns oberste Priorität. Vor diesem Hintergrund wird der operative Schulungsbetrieb vorerst ausgesetzt’“, heißt es in einer Pressemitteilung der Lufthansa-Tochter. Ob im Herbst wieder geflogen wird, ist nicht ganz sicher. Sprecher Sturny: „Eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit der Wiedereröffnung im September können wir leider zum aktuellen Zeitpunkt nicht treffen. Wir hoffen sehr, den Ausbildungsbetrieb dann wieder aufnehmen zu können.“

Anzeige

Piloten verzichten auf Gehalt

700 von 760 Flugzeugen der Airline stehen geparkt auf dem Boden, ohne teures Rettungsprogramm droht dem Lufthansa-Konzern das Aus. Zurzeit sind eine staatliche Beteiligung in Höhe von 25,1 Prozent der Gesellschaftsanteile mit vielen Milliarden an Steuergeldern im Gespräch oder eine geordnete Insolvenz in Form eines Schutzschildverfahrens. Um Letzteres zu verhindern, boten die Piloten der Airline an, zwei Jahre lang auf bis zu 45 Prozent ihres Gehalts zu verzichten.

Weitere OZ+ Artikel

100 Absolventen jährlich

Erst vor zwei Jahren investierte die Lufthansa viel Geld in ihren Ausbildungsstandort Laage. Fünf zweimotorige Propellermaschinen Diamond „Twin Stars“ wurden angeschafft sowie zwei Flugsimulatoren in Betrieb genommen. 4300 Flüge der Lufthansa-Schule gab es laut Flughafen-Statistik 2018 in Laage. 100 Absolventen machten seitdem jährlich hier ihren Abschluss. Die Zahl sollte sich ursprünglichen Planungen zufolge verdoppeln.

Tatsächlich soll der Konzern laut Medienberichten seinen Bedarf an neuen Piloten für das laufende Jahr aber bereits vor der Corona-Krise drastisch gesenkt haben. Grund dafür sollen die Sparmaßnahmen bei den Töchtern LH Cargo und Eurowings sein.

Ende Mai wieder Linienflüge nach München

Die 170 Mitarbeiter des Flughafens sind ebenfalls in Kurzarbeit, der reguläre Flugbetrieb wurde Ende März eingestellt. Vor drei Wochen landete ein Flieger aus Vietnam mit 1,5 Millionen Atemschutzmasken in Laage. Einnahmen bringen derzeit vor allem 15 nagelneue Maschinen des Herstellers Airbus, die wegen der Pandemie vorerst nicht ausgeliefert werden können und in Laage parken.

Auf seiner Webseite kündigt der Airport an, dass es ab dem 30. Mai jeden Sonnabend Flüge mit der Lufthansa nach München geben wird. Die Passagierzahl auf dem größten Flughafen von MV war bereits 2019 um 50 Prozent eingebrochen. Vor allem die Insolvenz der Fluggesellschaft Germania traf Rostock-Laage hart.

Mehr zum Thema:

Von Gerald Kleine Wördemann