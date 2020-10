Laage

Die von der Corona-Krise gebeutelte Lufthansa hat ihren rund 700 Flugschülern mitgeteilt, dass derzeit kein Bedarf an neuen Piloten besteht. In einem Webcast am Dienstag wurden sie dringend aufgefordert, sich einen neuen Berufsweg zu suchen und jetzt die Flugschulen ohne finanzielle Verpflichtungen zu verlassen. Was das für die Ausbildungsstandorte von Europas größter Airline in Laage (Kreis Rostock), Bremen, Zürich ( Schweiz) und Arizona ( USA) bedeutet, ist derzeit noch unklar.

„Es war eine harte Botschaft, aber derzeit herrscht ein so großer Überhang, dass es bei den Konzern-Airlines jahrelang keinen Bedarf an Nachwuchspiloten geben wird“, begründete Dirk Sturny, Sprecher des Schulbetreibers Lufthansa Aviation Training (LAT). „Wir haben auch die Verantwortung, reinen Tisch zu machen. Denn die jungen Menschen haben noch die Chance auf einen beruflichen Neustart.“

Lufthansa investierte in Flugschule Laage

Wie es nun um die Zukunft der Flugschule in Rostock-Laage steht, ist noch offen. „Die Folgeentscheidungen stehen noch aus“, bestätigte der Geschäftsführer, Matthias Lehmann. Bisher absolvieren die Flugschüler in Laage die zweite Flugphase ihrer Aus­bildung: das Instrumentenflug­training und die Ausbildung auf zweimotorigen Flugzeugen.

Etwa 100 Piloten haben hier bisher jährlich ihren Abschluss gemacht und wurden dann in den Job bei verschiedenen Airlines entlassen. „Wir haben gute Chancen, dass der Standort weiter von Bedeutung ist, da in den vergangenen Jahren in neue Flugzeuge und Flugsimulatoren investiert wurde. Aber das wird erst in einigen Wochen entschieden“, so der Laager Flugschulen-Chef weiter.

Hohe Rückzahlungen ohne Lufthansa-Job

Denn es muss erst einmal feststehen, wie viele Nachwuchspiloten ihre insgesamt zwei Jahre andauernde Ausbildung an der LAT beenden wollen. Diejenigen, die kurz vor der Abschlussprüfung stehen, werde man noch selbst ausbilden, erklärt Sturny. „Für die Flugschüler, die noch in der Theoriephase sind, werden wir externe Flugschulen beauftragen.“ Laut der Pilotengewerkschaft „ Vereinigung Cockpit“ stehen von den rund 700 Schülern rund 170 kurz vor dem Abschluss.

Das Problem: Eine Übernahme könne Lufthansa nicht garantieren, was bedeuten würde, dass die Schüler laut Vertrag Vorleistungen des Konzerns zwischen 60 000 und 80 000 Euro nach fünf Jahren zurückzahlen müssten. „Ob man also den Aufhebungsvertrag ohne Rückzahlungen unterschreibt oder nicht, muss gut überlegt sein“, so der LAT-Sprecher. Hinzu kommt, dass der Ausbildungsbetrieb an den vier Standorten sowieso noch wegen Corona bis mindestens 31. Dezember stillsteht.

Bildet die Bundeswehr bald in Laage aus?

Unabhängig davon werde aber die Ausbildung der Piloten für die Bundeswehr weitergeführt. Das könnte auch für die Flugschule in Laage entscheidend sein. Denn der Betriebsrat des Flughafens in Bremen befürchtet, dass die Bundeswehr ihre Pilotenausbildung von Bremen nach Rostock-Laage verlagern will. 44 neue Transportflugzeugführer werden jährlich bei der Luftwaffe benötigt, teilt ein Sprecher mit. Aktuell gibt es 287 von ihnen.

Sowohl die Luftwaffe als auch die Flugschule in Laage berufen sich darauf, dass es sich um ein laufendes Verfahren handelt und es dementsprechend noch keine genauen Informationen gibt. „Im Ausschreibungsverfahren sind als Erfüllungsorte nach wie vor Goodyear ( USA) und Bremen angegeben“, heißt es allerdings vom Bundeswehrsprecher. Eine Entscheidung soll im November gefällt werden.

Von Ann-Christin Schneider