Die Hechtgrabenniederung am Ostufer der Warnow ist ein schier undurchdringliches Dickicht. Vor allem bei diesem Wetter. Hohes Gras und Schilf, Wassergräben und schwere, morastige Böden. Kaum ein Fortkommen. Wenn in solch einem Terrain etwas passiert, muss Volker Krätzig ran – und abheben.

Krätzig ist Beamter bei der Rostocker Kripo – und er ist Drohnen-Pilot. Der erste der Polizei in der Hansestadt. In immer mehr Fällen setzen die Fahnder ihn und sein „fliegendes Auge“ ein. Bei Vermisstenfällen wie jüngst in Gehlsdorf zum Beispiel.

Spezielle Drohne, speziell geschützt

Auf den ersten Blick ist die neue Rostocker Polizei-Drohne nichts Besonderes: „Wir fliegen eine Mavic Pro“, sagt Krätzig. Das Standard-Modell kann jeder im Handel kaufen, für um die 1000 Euro. Äußerlich fallen dann aber schon Unterschiede auf: Das Fluggerät der Ermittler ist blau-weiß, „Polizei“ steht groß drauf. „Wir setzen die BOS-Version – speziell für Behörden und Sicherheitsinstitutionen ein“, erklärt Krätzig. Die kostet mehr als das Doppelte.

Die Funkverbindung zwischen Drohne und Steuergerät ist dabei verschlüsselt, kann nicht von außen gehackt werden. Aufnahmen werden gar nicht gesendet, sondern nur auf der Drohne selbst gespeichert. „Auslesen dürfen wir die nur an einem speziellen Rechner, die Dateien sind verschlüsselt. Datenschutz“, so der Kripo-Beamte. Was die Kripo von oben sieht, soll im Zweifel niemand sonst sehen können.

Wann die Polizei abhebt

Mittlerweile werden Krätzig und seine fünf weiteren Kollegen beim Kriminaldauerdienst (KDD) regelmäßig angefordert – zum Beispiel in Gehlsdorf: „Dort war eine Person verschwunden. Wir hatten die Befürchtung, dass er in der Niederung einen Unfall hatte und Hilfe braucht.“ Früher hätte die Polizei mit einem Heer an Beamten das Areal absuchen müssen. In diesem Fall reichte Krätzig: „Wir haben mit der Drohne das Areal abgeflogen, konnten dann nach zwei Stunden Entwarnung geben.“

Auch vor wenigen Tagen, als in Warnemünde am Wochenende ein Autofahrer verunglückt und mit seinem Wagen über die Promenade geflogen war, stieg die Polizei-Drohne auf: „Wir konnten von oben eindeutig sehen, dass es keine Bremsspuren gab – und dass der Fahrer wohl medizinische Probleme vor dem Unglück hatte. Vom Boden war das nicht eindeutig zu erkennen.“

Auch bei Bränden rückt der Flieger in Polizei-Uniform an: „Unsere Brandermittler sehen von oben sehr einfach, wo ein Brand begonnen hat und wie er sich ausgebreitet hat.“ Noch ein Beispiel: Vor einiger Zeit ermittelte die Polizei in einem Fall von Buntmetall-Diebstahl. „Die Täter hatten die Kabel in ein Feld geschleppt. Die Spuren waren ebenfalls noch von oben zu sehen.“

Strenge Regeln fürs Fliegen

Wie Hobby-Drohnenpiloten mussten auch die Polizeibeamten des KDD zur Schulung. „Bei uns reichte aber nicht das EU-weit einheitliche Online-Seminar“, so Krätzig. 14 Tage musste er „büffeln“: Aerodynamik, Fliegen und vor allem Datenschutz standen auf dem Lehrplan. „Wenn es möglich ist, stellen wir ein Schild auf und weisen alle darauf hin, dass die Polizei mit einer Drohne in dem Bereich fliegt.“

Im Flug-Einsatz muss Volker Krätzig eine Weste tragen und ein Warnschild aufstellen. Quelle: Andreas Meyer

Jeder Einsatz, jedes überflogene Grundstück wird protokolliert. „Und wir tragen eine Piloten-Weste.“ Polizei ist darauf zu lesen – und halt „Drohnen-Pilot“. „Die meisten Menschen reagieren sehr entspannt, wenn wir fliegen“, so Krätzig. Die Auflösung der Drohnen-Kamera sei außerdem nicht ausreichend, um aus der Höhe Gesichter oder Ähnliches zu identifizieren.

Billiger als der Hubschrauber

Den Steuerzahlern spart der Drohneneinsatz oft sogar noch Geld – weil zum Beispiel für eine Vermisstensuche in schwierigem Gelände nicht gleich eine Hundertschaft anrücken muss oder weil bei Unfall-Aufnahmen von oben nicht der Polizei-Hubschrauber aus Laage kommen muss. Dessen Einsatz kostet pro Stunde etliche Hundert Euro.

Aber: Den Drohnen der Rostocker Polizei sind auch Grenzen gesetzt. „Vor einem Hansa-Risikospiel hatten wir die Drohne mal im Einsatz – um Fan-Bewegungen rund um das Stadion zu beobachten“, so Krätzig. Bei Demo-Lagen wie denen montags in Rostock sei die Drohne aber nicht im Einsatz: „Wir fliegen mit unserer nur bei Tageslicht. Für besondere Fälle haben die Technik-Experten der Landespolizei noch größere Modelle.“ Die können auch nachts starten, deutlich länger in der Luft bleiben und verfügen zudem über hochauflösende Kameras – sogar mit Nachtsicht-Modus.

