Luftwaffe verlegt 19 Eurofighter nach MV: Für Anwohner in Laage wird es lauter

Rostock

Die Anwohner rund um den Fliegerhorst Laage bei Rostock müssen sich auf zusätzlichen Fluglärm einstellen: Die Luftwaffe hat am Donnerstag damit begonnen, 19 Kampfjets vom Typ Eurofighter von Wittmund (Niedersachsen) nach Laage zu verlegen.

Der ostfriesische Fliegerhorst wird in den nächsten zwei Jahren saniert. Solange wird das dort stationierte Geschwader 71 in Laage untergebracht. Damit wird auch die Zahl der Flüge über MV deutlich steigen, kündigte die Luftwaffe an.

Beide Geschwader müssen üben

Wie viele zusätzliche Starts und Landungen in Laage anfallen werden, ist nach Angaben eines Sprechers des dortigen Geschwaders 73 „Steinhoff“ noch offen. „Das muss sich erst noch einspielen.“ Klar sei jedoch: „Beide Geschwader müssen auch weiterhin ihr Soll an Flugstunden erfüllen.“

Laages Bürgermeister Holger Anders ist nicht sonderlich beunruhigt: „Ich hoffe, dass die Mehrbelastung für die Bürger möglichst gering ausfällt.“ In Gesprächen mit der Luftwaffe sei ihm in Aussicht gestellt worden, dass zumindest die Flugzeiten nicht verlängert werden sollen.

Mehrere Starts und Landungen gleichzeitig

Stattdessen sollen etwa statt zwei Maschinen künftig drei gleichzeitig starten oder landen. „Das wäre besser, als wenn alle paar Minuten eine starten würde“, so Anders. Bislang halte sich die Belastung durch Fluglärm rund um Laage in Grenzen. „Bei mir laufen kaum Beschwerden auf.“

Die ersten zwei Maschinen erreichten den Fliegerhorst Laage am Donnerstagmorgen. Die übrigen sollen bis Ende des Monats folgen.

Leben im Containerdorf

Auch ein Teil des Personals wird verlegt. 240 Soldaten und zivile Mitarbeiter werden während der Bauarbeiten in einem Containerdorf auf dem Stützpunkt Laage untergebracht. Der Rest bleibt in Wittmund. Das Personal soll dann zwischen den beiden Standorten hin und her wechseln.

Platz sei in Laage sowohl für das Personal als auch für die zusätzlichen Maschinen, versicherte der Sprecher: „Wir haben 24 reguläre Unterstellmöglichkeiten für Eurofighter. Zehn weitere Maschinen haben in der Wartungshalle Platz.“ Zusätzlich seien mehrere Shelter genannte alte Flugzeugbunker wieder hergerichtet worden.

Keine Maschine muss draußen stehen

Das Geschwader 73 in Laage verfügt derzeit über 35 Eurofighter. „Es sind aber nie alle unsere Maschinen gleichzeitig am Platz“, erklärte der Sprecher. Ein Teil sei stets zur Wartung beim Hersteller. „Es muss also keine Maschine unter freiem Himmel stehen“, betonte er.

Verlegt wird auch die sogenannte Alarmrotte, die aus zwei Jets und zwei weiteren Reservemaschinen besteht, die rund um die Uhr einsatzbereit sein müssen.

Von Axel Büssem