Rostock

Leuchtende Tulpen wechseln im Rhythmus der Musik ihre Farbe. Erst blau, dann grün, dann rot. Auch die Torbögen in der Mitte der Blumen erhellen nach und nach. Ein riesiger Elefant aus Lichtern zieht die Besucherinnen und Besucher in ihren Bann. Er sieht aus, als würde er gerade ein „Töröö“ tröten. Die Stoßzähne erleuchten weiß. Mit diesen Lichtinstallationen und vielen weiteren locken die Veranstalter von Burghard und Alexander Zahlmann die Menschen in der dunklen Jahreszeit in den Iga Park.

Donnerstagabend wurde die Lichterausstellung „Lumagica“ in Rostock eröffnet. Auf dem rund zwei Kilometer langen Weg gibt es eine Menge zu sehen. „Natur und Tiere“ lautet das Thema der diesjährigen Installation. So erstrahlen am Rande des Weges immer wieder überdimensional große Tiere und florale Elemente in bunten Farben. Von Rehen, Eichhörnchen bis zu Pinguinen vor dem Traditionsschiff – überall gibt es etwas zu entdecken. Am Beginn des Rundgangs ertönt Vogelgezwitscher. Man fühlt sich, als sei man in der Wildnis. Blaue, pinke und gelbe Vögel sowie rosa Flamingos begegnen einem hier.

Bunt blinkender Tannenbaum mit Weihnachtsmusik

Der Regen hat sich pünktlich zum Abend hin verabschiedet und ab 17 Uhr können die ersten Gäste den Lichtpark besichtigen. „Es ist wunderschön“, sagt Nora Förster, die extra aus Berlin für „Lumagica“ in die Hansestadt gereist ist. Sie steht mit ihrer Gruppe vor einem weißen Tannenbaum, der in bunten Farben blinkt und glitzert. Er wirkt fast schon kitschig. Dazu ertönt die Melodie von „Fröhliche Weihnacht überall“. Eine herrliche Einstimmung in die Adventszeit. „Den Weihnachtsbaum würde ich sofort mitnehmen“, sagt Noras Freundin Inken Lummer begeistert. Die Berlinerinnen sind beeindruckt von den schönen Lichtinstallationen im Iga Park. Ein Highlight für die beiden sind aber vor allem die Tiere, die hier zu sehen sind.

Ein Stückchen weiter befindet sich der sogenannte Ballsaal. Dort ertönt Walzermusik. Zwei überdimensional große tanzende Paare befinden sich im Inneren des Weidendoms. Eine Discokugel hängt in der Höhe. Ob hier später auch die Besucherinnen und Besucher Walzer tanzen? Das würde jedenfalls zur Aufwärmung beitragen, denn draußen herrschen Temperaturen um die ein bis zwei Grad. Deshalb gibt es auch einen Stand mit Heißgetränken und Essen. Dort können sie sich in Ruhe bei einem Glühwein oder Kinderpunsch und einer Bratwurst die einzelnen Elemente noch einmal genauer anschauen. In den Strandkörben drumherum kann man es sich gemütlich machen. Direkt gegenüber erstrahlt das Traditionsschiff.

250 Lichtmotive mit 300 Kilometer Lichterketten

„Nicht nur die Kinder sollen von den Lichtinstallationen begeistert sein“, sagt Burghard Zahlmann, Veranstalter von „Lumagica“. In den letzten zweieinhalb Wochen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Lichtpark aufgebaut, bei Wind und Wetter. Auch bei Regen könne der Park besucht werden, wie die Veranstalter bestätigen. Mehr als 250 Lichtmotive mit 300 Kilometer funkelnden Lichterketten erhellen die nächsten zwei Monate den Iga Park. Noch bis zum 30. Januar wird das Spektakel zu sehen sein. Nur an Weihnachten und Silvester bleibt der Park geschlossen.

Alle Infos zum Besuch Öffnungszeiten: 02. Dezember 2021 bis 30. Januar 2022, täglich von 17 bis 22 Uhr (außer 24.und 31. Dezember). Tickets gibt es unter ww.lumagica.de. Die Karten sollten am besten vorab gekauft werden, es gibt aber auch eine Abendkasse. Preise: Unter der Woche zahlen Erwachsene 16,50 Euro, Studenten und Azubis 12 Euro, Kinder (7 bis 15 Jahre) 12 Euro und ein Familienticket kostet (2 Erwachsene + 2 Kinder, oder 1 Erwachsener und 3 Kinder): 39,50 Euro. Von Freitag bis Sonntag sind es jeweils zwei Euro mehr und ein Familienticket kostet dann 48 Euro. Hygiene-Konzept: Es gilt die 2G-plus-Regel (Geimpfte und Genesene benötigen zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Corona-Test)

Am Nachmittag liefen noch die letzten Aufbauarbeiten. Das Endergebnis vom Ballsaal hat Lichttechniker Sebastian Bau von MK Illumination selbst noch nicht im Dunkeln gesehen. „Tagsüber kann man es immer alles einrichten, aber ob es dann abends gut aussieht, sieht man erst später“, sagt er. Der Weidendom gehöre zu seinen Favoriten.

Maritimes Thema im nächsten Jahr geplant

Ein weiteres Highlight ist der etwa zwölf Meter hohe Käfig. Darin hängen grüne Lianen aus Lichterketten herunter und ein Affe klettert an den Stangen hoch. Zwei Papageien sind in der Luft des Käfigs zu sehen.

Auch im nächsten Jahr solle „Lumagica“ wiederholt werden, wenn es bei den Besuchern gut ankommt. Die Motive sollen dann maritim werden, wie Burghard Zahlmann schon jetzt verrät.

Von Gina Henning