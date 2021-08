Luxuriöses Warnemünde: So wichtig sind Sterne für das Ostseebad

Warnemünde

Das Hotel Am Leuchtturm befindet sich in perfekter Lage, unweit vom Strand, dem Teepott und natürlich der Promenade. Seit mehreren Jahren schmückt es sich mit vier Sternen der Klassifizierung vom deutschen Hotel- und Gaststättenverband und sorgt damit auch dafür, dass Warnemünde weiter als Standort für hochklassige Beherbergung gelten darf. Die Kriterien für eine Klassifizierung sind umfangreich und wer sich mit Sternen schmücken will, muss gar nicht so tief in die Tasche greifen, wie man womöglich glaubt.

„Seit der Komplettsanierung 2017 haben wir die vier Sterne jetzt wieder halten können“, sagt Martin Friedrich, Direktor vom Hotel Am Leuchtturm, zufrieden. Um diese Klassifikation zu erhalten, benötigt das Hotel 400 Punkte, die aus einer Liste mit 270 Kriterien aus den Bereichen Service, Zimmer, Gastronomie, Veranstaltungen und Aktivitäten erhoben werden.

Ein Verzicht auf das Plus

„Das Hotel hat 500 Punkte erreicht“, sagt der MV-Chef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Lars Schwarz. Mit dieser Ausbeute hätte das Haus gut und gerne auch noch ein Plus hinter die vier Sterne erhalten können. Und auch die Fünf-Sterne-Klassifizierung war nicht weit entfernt. Diese erhalte man nämlich mit 520 erreichten Punkten. „Da geht es dann noch um Kleinigkeiten. Der Service macht den Unterschied“, sagt Schwarz und spielt damit etwa auf Pagen und Liftboys an.

V.l.: Hoteldirektor Martin Friedrich, Dehoga-Chef Lars Schwarz, Friedemann Kunz und Matthias Dettmann bei der Neuvergabe der Vier-Sterne-Wertung. Quelle: Moritz Naumann

Doch das Hotel Am Leuchtturm ist mit 30 Zimmern und einem Personalstamm von zehn Mitarbeitern vergleichsweise klein. Und so habe man sich bewusst gegen das mögliche Plus entschieden. „Wir wollen ein breiteres Publikum ansprechen und nicht als zu teuer und exklusiv gelten“, sagt Hoteleigentümer und Scanhaus-Marlow-Chef Friedemann Kunz. Er setzt voll auf die Kooperation mit dem Dehoga. Alle sieben Hotels seiner Unternehmensgruppen sind mit vier Sternen klassifiziert. „Lediglich das Radisson blu in der Innenstadt hat das Plus“, sagt er. Und dabei solle es bleiben.

Luxus in Warnemünde?

Außerdem handele es sich bei dem Verzicht in gewisser Weise um Psychologie. „Wenn der Gast nicht mit zu hohen Erwartungen anreist, können wir ihn noch mehr von dem Aufenthalt im Hotel überzeugen und nachhaltig binden“, ergänzt Friedrich. Demnach könne ein Plus oder gar ein fünfter Stern auch eine Bürde sein.

In Rostocks Seebädern sind insgesamt 11 Hotels mit der Deutschen Hotelklassifizierung ausgezeichnet, lediglich eines rühmt sich mit allen fünf – das Hotel Neptun. Tourismusdirektor Matthias Fromm hebt noch die Yachthafenresidenz hervor. Diese biete, auch wenn keine Sterneklassifizierung vorliegt, „ein ebenfalls dem Luxussegment zuzuordnendes Angebot.“ Unter den Vier-Sterne-Hotels befinden sich neben dem Hotel Am Leuchtturm das Strand-Hotel Hübner, das Hotel Warnemünder Hof oder auch das Hotel Godewind in Markgrafenheide.

Sterne oder Buchungsportale

Doch wie wichtig sind Sterne in Zeiten von Online-Vergleichs- und Bewertungsportalen noch und wie wichtig werden diese in zehn Jahren noch sein? „Ich glaube sie werden noch wichtiger. Auf Bewertungswebseiten reichen die oft subjektiven Bewertungen von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Es braucht konkrete Standards und harte Fakten, an denen Gäste sich gut orientieren können“, sagt Lars Schwarz.

Auch in der Rostocker Tourismuszentrale ist man sich der Wichtigkeit der Klassifizierung bewusst. Es gehe um die Überprüfung des Hotels nach vorgegebenen Standards und der damit einhergehenden regelmäßigen Optimierung. Und gerade für Warnemünde seien Sterne als Ausdruck für Qualität wichtig. „Der Ort befindet sich in einer 1A-Lage und kann sich abheben. Er steht für Verlässlichkeit und Qualität“, sagt Lars Schwarz. Aber auch die Häuser mit geringerer Klassifizierung spielen eine wichtige Rolle. Denn auch bei den Zwei- und Dreisterne-Häusern stimmt sehr vieles.“

Das Hotel Am Leuchtturm Das heutige Hotel Am Leuchtturm steht auf den Grundmauern eines Gebäudes aus dem Jahr 1850. Zu dieser Zeit war Warnemünde gerade auf dem Weg, sich zu einem Badeort zu entwickeln. Das erste Hotel trug den Namen „Hotel Pavillon“ und war ein eingeschossiger Bau. 30 Jahre später wurde es um zwei Geschosse erweitert. Bis Anfang der 1920er Jahre befand sich direkt vor dem Hotel der Kurgarten, der als populäres Ausflugsziel nicht nur für Gäste des Ostseebades hergehalten hat. Zu Kriegszeiten diente es als Unterbringung für Mitarbeiter der „Heinkel-Flugzeugwerke“. 1950 ging das Hotel in Volkseigentum der DDR über und wurde in „Meer des Friedens“ umbenannt. Seit 2013 ist Friedemann Kunz der Besitzer des Hotels. 2017 erfolgte eine Totalsanierung.

„Peanuts“ für die Sterne?

Damit die Hotels vom Dehoga eine Klassifizierung bekommen können, müssen sie zahlen. „Das Hotel Am Leuchtturm ist Mitglied im Dehoga. Daher zahlen sie weniger“, sagt Matthias Dettmann, Hauptgeschäftsführer von Dehoga Mecklenburg-Vorpommern.

Insgesamt seien es für die laufende Periode 640 Euro, die das Hotel für alle vier Sterne auf den Tisch legen musste. Diese gehe von Oktober 2020 bis Oktober 2023. „Wenn man bedenkt, wie sich das auf unser Geschäft auswirkt, sind das Peanuts“, sagt Hoteldirektor Martin Friedrich. Ein Hotel, welches nicht Mitglied im Dehoga sei, müsse bei dieser Größe über 1000 Euro zahlen.

Von Moritz Naumann