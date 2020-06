„MRT ist Techno“: Rostocker Jazzgitarrist zeigt Musikfilm über Medizinwelt in New York

Rostock

Es ist ein musikalisch und visuell experimentelles Projekt. Und ist es ebenso persönlich. Der Rostocker Musiker und Musikproduzent Dr. Wolfgang Schmiedt (61) hat eine musikalische Filmdokumentation gedreht, die bei Filmfestivals in New York und im kanadischen Toronto im Finale steht.

„Homo Deus – Slave to the Rhythm of Medicine“ heißt der 15-minütige Streifen, an dem Schmiedt zwei Jahre gearbeitet hat. Der Titel lehnt sich an den Bestseller des israelischen Geschichtsprofessors Yuval Noah Harari, „Homo Deus“, und an die visuellen Meilensteine, die die Pop-Ikone Grace Jones in den 80er Jahren in die Popmusik geknallt hat, an.

Harari verfolgt in seinem Buch den Ansatz, wie sich der Mensch mit Hilfe der Medizintechnik vom Homo Sapiens zum Homo Deus – also göttlichen Menschen – entwickelt, der seine Geschicke zunehmend selbst in die Hand nimmt. Das sei ein enormer Fortschritt in der Menschheitsgeschichte, so Schmiedt, für den man dankbar sein müsse. „Aber dafür zahlen wir auch einen Preis“, sagt der frühere Dozent der Rostocker Hochschule für Musik und Theater ( HMT), der in Rostock die Abteilung Popmusik aufgebaut hat.

Er weiß, wovon er redet. Und da wird’s persönlich. Die Idee für diesen Film ist ihm in der Röhre eines MRT gekommen. Schmiedt war an Prostatakrebs erkrankt und hat die Bandbreite der technischen Diagnostik und Behandlung – von MRT bis Bestrahlung – hinter sich gebracht.

In der Röhre eines MRT : „Das ist purer Techno !“

In diesen Geräten werde die völlige menschliche Hilflosigkeit, in der man sich als Patient befinde, allein akustisch deutlich, sagt er: „Um diese medizinischen Atmosphären, welche Hoffnungen und Ängste zugleich in einem wohnen, geht es. Das ist das Thema des Films, der nicht narrativ ist.“

Der Jazzgitarrist und Musikproduzent Wolfgang Schmiedt aus Rostock Quelle: Lutz Hofmann

Akustisch, aber vor allem psychisch sei so eine Behandlung, die über ein Jahr gehe, eine enorme Belastung. Für ihn steht dafür die MRT-Röhre. „Das ist purer Techno“, sagt der Musiker. Jeder, der sich diesem Lärm einmal aussetzen musste, mag ahnen, wie das Geknatter auf einen akustisch sensiblen Menschen wirkt, der von seinem Gehör lebt. Schmiedt: „Damit sind pure Ängste, aber auch Hoffnungen verbunden.“

Body Mapping der Neustrelitzer Tanzcompagnie auf dem Körper einer Tänzerin

Gedacht war das Projekt als Soundcollage. Dann hatte der Rostocker Kunsthallen-Direktor Jörg-Uwe Neumann die Idee, das Projekt für die Ausstellung zu 600 Jahre Rostocker Universität zu nutzen. Schmiedt entwickelte mit Lars Scheibner, dem Künstlerischen Leiter der Tanzcompagnie Neustrelitz, die Videoidee. Dazu wurde ein 15-minütiges Video gedreht. Der Computer-Animateur der Tanzcompagnie, Marcus Döring, entwickelte ein Body Mapping, das der Tänzerin Katharina Wunderlich auf den Körper projiziert wurde.

Wolfgang Schmiedt Dr. Wolfgang Schmiedt wurde am 11. März 1959 im sächsischen Bad Schlema im Erzgebirge als Sohn eines Pastors geboren. Er studierte an der Berliner Hochschule für Musik „ Hanns Eisler“ Musik- und Kulturmanagement. Später hat Schmiedt in Berlin die Pop-Abteilung der Hanns Eisler geleitet, bevor ihn der damalige Rektor der Rostocker Hochschule für Musik und Theater ( HMT), Professor Wilfrid Jochims, nach Rostock holte, wo er die Abteilung Pop aufbaute und ebenfalls leitete. Als freier Jazzgitarrist machte sich Schmiedt mit zahlreichen Musikprojekten auch über MV hinaus bekannt. Er gründete das Label KlangRäume, rief in Warnemünde und Danzig die Hafensinfonien und in der Rostocker KTV die Montagsbalkone ins Leben, brachte am Rostocker Volkstheater die Rockoper „Tommy“ und an der HMT das Björk-Projekt auf die Bühne. In Nordwestmecklenburg führte er die Reformationsoper „Ritter, Tod und Teufel“ an historischen Spielstätten auf. Mit Dirk Zöllner gründete er die „ Rostock Cowboys“. Schmiedt spielte mit Musikern, wie Dirk Zöllner, Jacqueline Boulanger, Andreas Pasternack, Jörg Huke, Pascal von Wroblewsky und aktuell in dem Freejazz-Projekt Kollektiv N, bei Dr. Blues und im Trio ChoralConcert mit Karl Scharnweber und Thomas Klemm.

Auf den Körper der Tänzerin werden somit verschiedene Assoziationen geworfen, während der Sound läuft. Die Basistonspur liefern Geräusche aus der Klinikwelt und Medizintechnik. „Simpelstes und wohl für alle das bekannteste Geräusch ist der Zahnarztbohrer“, sagt Schmiedt. Der stehe zugleich für Angst vor Schmerz, aber auch für die Befreiung von Schmerz – ein klassisch-akustisches Symbol für die Komplexität der Medizinwelt.

Eigene Krebsbehandlung akustisch ausgewertet

Schmiedt hat dafür über Jahre Geräusche aus dem Medizinalltag aufgenommen und neu gemischt. Er hat seine Krebsdiagnostik- und Behandlung akustisch begleitet und ausgewertet, ist in Privatpraxen vom Radiologen bis zum Zahnarzt gegangen und hat sich in Kliniken umgehört.

Zur Galerie Der Rostocker Jazzgitarrist Wolfgang Schmiedt hat die Diagnostik und Behandlung seiner Krebserkrankung musikalisch ausgewertet. Entstanden ist ein experimenteller Kurzfilm. Der Streifen steht auf renommierten Festivals in den USA und Kanada im Finale.

Dr. Jan Roesner, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin der Rostocker Südstadtklinik, hat ihm dafür eigens ein vollständig eingerichtetes Intensivzimmer zur Verfügung gestellt. Schmiedt sagt: „Auf der Intensivstation liegt akustisch natürlich der fetteste Braten, was Geräusche dieser Welt angeht. So ein Intensivzimmer hat akustisch eine Menge zu bieten.“ Das zeige aber auch, welchen Belastungen Patienten wie auch medizinisches Personal so ausgesetzt sind.

Im Finale in New York und Toronto

Finanziert wurde das Projekt mit einem Stipendium des Kultusministeriums über 7000 Euro. Dazu kamen Mittel aus dem Innovationsfonds der Hansestadt Rostock. Nun hofft Schmiedt auch in den USA und Kanada abzuräumen. Das New York World-Filmfest zeigt den Streifen ab 3. Juni auf der Homepage. Dort läuft er als Experimentalfilm. Beim Lights Dance-Fest in Toronto ist er im Oktober zu sehen.

Von Michael Meyer