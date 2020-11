Rostock/Schwerin

Gaststätten geschlossen, Museen und Fitnessstudios ebenfalls. Die Schulen will das Land aber unbedingt offen halten. Doch das wird offenbar immer schwieriger: Auch in den Bildungseinrichtungen in MV breitet sich das Virus immer weiter aus.

Etliche Schulen sind mittlerweile komplett geschlossen, fast 100 Klassen landesweit in Quarantäne. Genaue Zahlen will Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) am Dienstag dem Kabinett in Schwerin präsentieren. Und dennoch: In keinem einzigen Landkreis gilt für Schüler eine Maskenpflicht im Unterricht – noch nicht.

Anzeige

Kinderärzte melden mehr Fälle

Nach wie vor werden auch in MV die meisten Corona-Infektionen bei jungen Menschen gemeldet: Laut den neuesten Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) ist die Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen nach wie vor die am stärksten betroffene Gruppe im Land – also jene mit den meisten Fällen.

Und auch die Kinderarzt-Praxen meldeten zuletzt einen rapiden Anstieg von Sars-CoV-2-Infektionen bei den Jüngsten: Landesweit melden 45 Praxen ihre Tests und Ergebnisse direkt an das Land. 19 Fälle bei Kindern wurden seit Juni aus diesen Praxen gemeldet – zwei Drittel davon allein in vergangenen 14 Tagen.

Immer mehr Infektionen an Schulen

Erst am Wochenende hatte der Landkreis Rostock Quarantäne für mehr als 100 Schüler und Lehrer der Warnowschule in Papendorf verhängt, nur wenige Stunden später musste dann die Schule in Mühl Rosin bei Güstrow komplett geschlossen werden. An den Gymnasien in Güstrow und Bützow sowie am Schulzentrum Kühlungsborn gibt es ebenfalls Ausbrüche.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald meldete am Montag zehn betroffene Schulen im Kreisgebiet – eine davon ist komplett geschlossen. In Schwerin gibt es aktuelle Infektionen an mindestens zwei Schulen, an der Bertolt-Brecht-Gesamtschule wurde der Unterricht vorerst eingestellt. In Nordwestmecklenburg sind Schulen in Bobitz, Schönberg und Wismar betroffen. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurden an mindestens sechs betroffenen Schulen Infektionen bei Schülern oder Lehrern gemeldet.

Lesen Sie auch: Teil-Lockdown in MV: Diese Regelungen treten ab Montag in Kraft

Die größte Stadt des Landes meldet Corona-Fälle an insgesamt sieben Schulen. Rostock geht aber weit weniger restriktiv als die meisten Landkreise vor: Schon seit Wochen werden Kontaktpersonen infizierter Schüler nicht mehr zweimal getestet. Wer direkten Kontakt zu einem Infizierten hatte, muss in Quarantäne – und wird erst bei Symptomen oder regulär nach einer Woche getestet. Ist dieser Test negativ, dürfen die Kinder zurück in die Schule.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Keine Maskenpflicht im Unterricht

Trotz der steigenden Zahlen gilt in MV bisher keine Maskenpflicht im Unterricht. Die Corona-Ampel des Landes sieht zwar ab einer Inzidenz von 50 Fällen je 100 000 Einwohner und Woche eine solche Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung bei Schülern und Lehrern vor, allerdings hat kein Landkreis dies bisher angeordnet. Selbst die vier Risikogebiete im Land – Schwerin, Ludwigslust-Parchim, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald – nicht.

Corona in MV: So hoch ist der Inzidenzwert aktuell in den Städten und Landkreisen

Christoph Wohlleben, Sprecher des Landkreises Nordwestmecklenburg, will aber nicht ausschließen, dass sich die Lage schnell ändern könnte – auch für Schüler und Lehrer: „Noch gibt es keine Maskenpflicht, wäre aber eine zu erwägende Maßnahme, wenn die Infektionszahlen weiter steigen.“ Auch die Schweriner Stadtsprecherin Michaela Christen sagt: „Derzeit hat die Landeshauptstadt keine Maskenpflicht im Unterricht angeordnet. Der Krisenstab bewertet laufend die Lage anhand des aktuellen Infektionsgeschehens.“ Und aus Rostock heißt es bereits: „Gegebenenfalls könnten weitere Maßnahmen nötig sein.“

Lesen Sie auch: Neue Corona-Ampel in MV: Das bedeuten die vier Warn-Stufen für die Bürger

Ministerin will Schulen offen halten

In Schwerin will das Kabinett am Dienstag auch über die Lage an den Schulen beraten: „Oberste Priorität hat für uns, dass die Schulen auch in diesen Zeiten offen bleiben können“, heißt es aus dem Ministerium.

„Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht macht den Unterricht aus pädagogischer Sicht schwieriger. Wir wollen den Einsatz dieser Maßnahme, so lange es vertretbar ist, verhindern“, so Ministerin Martin. „Unser Ziel ist es, auch weiterhin flächendeckende Schulschließungen zu verhindern und den täglichen, verlässlichen Regelbetrieb an den Schulen aufrecht zu erhalten.“

54 neue Fälle in MV

Insgesamt wurden am Montag 54 neue Corona-Fälle in MV gemeldet, sieben Personen mussten wegen Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der größte neue Ausbruch wurde von einer Baustelle in Ahlbeck auf Usedom gemeldet – mit zwölf Infizierten. Unterdessen teilte die Bundeswehr mit, dass sie die Gesundheitsämter sowohl bei Corona-Tests als auch der Nachverfolgung von Kontakten unterstützen wird – mit mehr als 100 Soldaten landesweit.

Von Andreas Meyer