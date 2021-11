Rostock

Bald werden andere Brötchen gebacken: Der Schweizer Konzern Valora hat zum 1. November die Marke Back-Factory gekauft und plant weitreichende Veränderungen des Angebots. In Mecklenburg-Vorpommern betrifft diese Übernahme sechs Filialen.

Bei Back-Factory handelt es sich um eine Selbstbedienungsbäckerei, das heißt die Kunden konnten sich selbst aus dem Angebot bedienen und mussten dann bezahlen. Das Angebot richtet sich damit besonders an Menschen, die wenig Zeit haben.

Bis vor Kurzem war Back-Factory ein Tochterunternehmen des bundesweit größten Backwarenherstellers Harry-Brot. Der Konzern betrieb 80 Verkaufsstellen von Back-Factory in Deutschland. Das Bundeskartellamt hat dem Verkauf an Valora ohne Auflagen zugestimmt. Zu den Schweizern gehören unter anderem die Marken Ditsch und Backwerk.

Aus Back-Factory wird Backwerk

Valora sieht vor, aus den Back-Factory-Läden weitere Backwerk-Filialen zu machen. Dabei werde die Umstellung von Sortiment, Markenauftritt und Franchiseverträgen in mehreren Schritten erfolgen, sagt Valora-Sprecherin Bianca Thiel. „Zunächst wird inhaltlich das Angebot aufgewertet. Die Marke soll gastronomischer werden mit einem qualitativ hochwertigen, den aktuellen Trends entsprechenden Angebot“, so Thiel.

Erst danach solle das äußere Erscheinungsbild auf die Marke Backwerk angepasst werden. „Wie bei Backwerk setzt Valora künftig konsequent auf selbständige Unternehmerinnen und Unternehmer“, so Thiel.

Wird es in MV zu Schließungen kommen?

Im Zuge der Übernahme könne es laut der Sprecherin vereinzelt zu Schließungen kommen – und zwar dort, wo es Überschneidungen zu bestehenden Backwerk-Standorten gibt. In MV verteilen sich die sechs Back-Factory-Läden auf fünf Standorte: zwei Filialen in Stralsund und jeweils eine in Greifswald, Neubrandburg, Schwerin und Wismar. Dort gibt es allerdings keine Backwerk-Filialen, sodass vermutlich kein Geschäft geschlossen werden muss. Die einzige Filiale von Backwerk in MV befindet sich derzeit in Rostock. In der Hansestadt gibt es aber keinen Back-Factory-Shop.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie lange der Umbau der Back-Factory-Geschäfte dauern und ob es doch zu Schließungen kommen wird, dazu wollte sich das Schweizer Unternehmen nicht weiter äußern. Es werde sich aber um einen mehrjährigen Prozess handeln.

Von Julia Kaiser