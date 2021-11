Rostock/Bad Doberan/Bützow

„Das ist doch unmenschlich“, sagt Ronald Saß über das, was seine Familie in den vergangenen Tagen erlebt hat. In einem Hilferuf schrieb er an die OSTSEE-ZEITUNG: „Unser Vater liegt seit Freitag im Sana Krankenhaus Bad Doberan und niemand lässt uns zu ihm. Bitte helft mir, dass ich Abschied nehmen darf.“

Am Telefon erzählt er: „Seit einer Woche versuchen wir, Kontakt zu meinem Vater aufzunehmen. Er wird an Organversagen sterben. Das steht fest und daran lässt sich nichts mehr ändern. Aber wir durften bis heute nicht zu ihm.“

Klinik lehnt Besuch von Angehörigen ab

Sein Vater Manfred W. sei eigentlich fit gewesen, sagt Saß. Vor sechs Wochen wurden dem 82-Jährigen aber zwei Stents gesetzt. Vor drei Wochen habe sich der Zustand des Mannes aus Neubukow verschlechtert. Er kam mit dem Notarzt nach Doberan, wo man ihm Wasser aus der Lunge zog. Außerdem sei eine Corona-Infektion festgestellt worden. „Nach einer Woche wurde er trotz Corona entlassen und nach Hause zu meiner Mutter geschickt, wo sie ihn mit ihren 79 Jahren pflegen musste.“ Als es ihm immer schlechter ging, sei er wieder ins Krankenhaus gekommen und seitdem fehle jeglicher Kontakt.

Auf Nachfrage habe man der Familie gesagt, Manfred W. könne jeden Tag sterben, berichtet der Sohn. Den Wunsch, ihn zu sehen, habe man aber abgelehnt. Stattdessen habe man seitens der Klinik darum gebeten, nicht mehr mit dem Anliegen anzurufen, zu Besuch kommen zu dürfen.

Als die Mutter es dennoch tat und danach fragte, wie es ihrem Mann gehe, sei die Antwort der Ärztin gewesen: „Das wissen Sie doch: schlecht.“ Ein andermal habe es geheißen: „Glauben Sie, an einem Tag ändert sich die Welt?“

„Er soll fühlen, dass ich dabei bin.“

Saß kann es nicht fassen: „Meine Mutter ist seit 55 Jahren mit meinem Vater verheiratet.“ Sein Sohn erklärt: „Er resigniert bestimmt und denkt, wir lassen ihn allein. Dabei würde es mir alles bedeuten, seine Hand zu halten. Er soll fühlen, wenn er schon gehen muss, dass ich dabei bin.“

Am Donnerstag schließlich ein Einlenken der Klinik. Ronald Saß vermutet dahinter den Druck der Öffentlichkeit. Sogar Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz habe vermittelt. Klinikchef Michael Jürgensen erklärt dazu: „Wir haben heute mit einer nahen Angehörigen des von Ihnen erwähnten Patienten vor ,Auftreten des Drucks der Öffentlichkeit’ gesprochen und aufgrund der besonderen Umstände den täglichen Besuch ermöglicht.“ Grundsätzlich gelte aber weiterhin ein Besuchsverbot auf der Covid-Station. Auf allen anderen Stationen sei ein Besucher pro Tag erlaubt.

„Und dann war sie weg“

Während Ronald Saß nun also doch Abschied nehmen darf, blieb Jens G. dieser Wunsch verwehrt. Die Mutter des 37-Jährigen starb im März, ohne, dass er sie noch einmal in den Arm nehmen konnte. Auch sie kam zunächst ins Krankenhaus Bad Doberan und wurde nach einem kleinen Eingriff entlassen. Als es ihr wieder schlechter ging, habe die Familie entschieden: Diesmal lieber in die Klinik nach Bützow. „Ja – und dann war sie weg“, sagt Jens G. „Sie kam auf die ITS und wir kamen nicht rein.“

Kommentar: Besuchsverbote in Krankenhäusern: Wollten wir nicht aus dem ersten Lockdown lernen?

Seine Mutter habe immerhin noch das Handy bedienen können. „Zum Glück, so konnte ich noch mit ihr sprechen.“ Er zeigt ein Foto auf seinem Telefon, dass er bei einem Videoanruf mit ihr gemacht hat. „Sie kann zwar nicht mehr in die Kamera schauen, aber sie hat mich noch gehört.“ Schließlich der Anruf vom Arzt, dass ihr Zustand sich verschlechtert, sie die Nacht wohl nicht überleben wird.

„Mussten kniffeln, wer sich verabschieden darf“

„Dann sind wir alle hingefahren, mein Vater und meine Geschwister. Als wir ankamen, hieß es, nur zwei Personen dürften rein.“ Was dann geschah, ist kaum vorstellbar: „Wir mussten vor der Klinik kniffeln, wer von uns wird es, wer sich verabschieden darf.“ Dass der Vater seine Frau ein letztes Mal sieht, sei klar gewesen. „Wir haben dann noch meinen Bruder ausgewählt.“ Alle anderen blieben draußen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch dann kam der Anruf, der ihn vollends traumatisierte: „Nachdem sie gestorben war, am nächsten Tag, hieß es, dass wir nun alle zu ihr dürfen. Ungetestet. Einfach so, ohne dass jemand irgendwas kontrolliert hat, durften wir alle in das Einzelzimmer, in dem sie nachts ganz allein sterben musste. Das ist für mich unbegreiflich.“ Auf Nachfrage der OZ bei der Klinik in Bützow heißt es nur, das seien zu der Zeit die aktuellen Corona-Regelungen gewesen.

Für Jens G. war es dennoch eine Erfahrung, von der sich der Altenpfleger nur schwer erholt. „Ich habe versucht, mir Hilfe zu holen, aber man bekommt keinen Termin bei einem Psychologen.“ Stattdessen habe man in der Familie viel geredet. Auch mit seinem vierjährigen Sohn. Der ruft beim Anblick eines Flugzeugs am Himmel nun stets: „Schau mal, da fliegt die Oma.“

Von Juliane Schultz