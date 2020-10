Rostock

Für Suchtkranke wird die Corona-Pandemie zur Zerreißprobe. Konsumräume und Beratungsstellen mussten schließen, das öffentliche und soziale Leben kam zum Erliegen, wer sich in Bars und Kneipen traf, saß während des Lockdowns womöglich zu Hause, oft allein. Die Folge: Zahlreiche Rückfälle, insbesondere bei Alkoholsüchtigen.

Die Entgiftungsstation der Rostocker Universitätsmedizin kommt derweil an ihre Grenzen. Wer heute Hilfe braucht, muss bis Anfang Dezember warten. „Das ist einfach zu lange“, kritisiert Max Marquart, Psychologe und Sprecher der AG Sucht.

Anzeige

Wegfall der Tagesstrukturen ist ein Problem

Dass die Corona-Krise für Suchterkrankte eine besondere Herausforderung ist, erzählt Max Marquart, der auch bei der Caritas aktiv ist, mit großer Sorge. „Der Wegfall von Tagesstrukturen, das Verweilen auf der Couch zu Hause, Kurzarbeit oder der Verlust der Erwerbstätigkeit sind Gründe für viele Rückfälle“, erklärt Marquart. Die Caritas ist eine von drei Suchtberatungsstellen in der Hansestadt Rostock. Auch hier blieben die Türen während des Lockdowns verschlossen. „Wir haben unser Angebot digital fortgesetzt, manchmal bereitete das Probleme“, so der Psychologe.

Zahlen & Fakten Im Jahr 2019 haben in M-V 10.324 Menschen die Suchtberatungsstellen in Anspruch genommen. Das sind 325 Klienten mehr als im Vorjahr. 2132 Menschen suchten in Rostock im Jahr 2019 die Suchtberatungsstellen auf. 2018 waren es 1933 Klienten. Die meisten an Alkoholsucht erkrankten Menschen sind in Rostock männlich. Während 2019 in Rostock 847 Männer die Hauptdiagnose Alkoholimus erhielten, sind 300 Frauen an einer Alkoholsucht erkrankt. Die zweithäufigste Suchterkrankung in der Hansestadt ist die Abhängigkeit von Cannabinoiden, gefolgt von pathologischer Spielsucht.

Nicht jeder Suchterkrankte habe einen Laptop zu Hause, einen Internet- oder Telefonanschluss. Gerade diese Personengruppe sei nicht immer, aber oft schwer zu erreichen. Suchttherapie brauche Kontinuität, Motivation, Anleitung. „Insbesondere die Gruppensitzungen sind ein fester Bestandteil der ambulanten Reha. Diese fielen während des Lockdowns komplett weg“, so Marquart. Rückfälle während der Pandemie sind in der Einrichtung bekannt.

Digitale Angebote nicht für jeden nutzbar

Auf technische Schwierigkeiten in der digitalen Suchtberatung sei Andreas Vichel, Leiter der Suchtberatungs- und Behandlungsstelle der Rostocker Volkssolidarität ebenfalls gestoßen. Vichel resümiert, dass das Angebot zwar funktioniert habe, gerade die in Einsamkeit lebenden Erkrankten die Telefonate dankend angenommen haben, „eine tiefgründige Therapie und Hilfe so aber nur erschwert möglich“ gewesen sei.

Beratungsstellen und Angebote Betroffene und Angehörige können sich in Rostock an die Caritas, Volkssolidarität und Evangelische Suchtberatung wenden. In den Einrichtungen sind mittlerweile wieder persönliche Gespräche und Beratungstermine möglich. Menschen mit erhöhtem Alkoholkonsum können neben Beratungen und Therapien Angebote wie „Skoll-Spezial“ der Caritas nutzen. Der Kurs zum selbstbestimmten Umgang mit Alkohol umfasst zehn Gruppentermine und ist ergebnisoffen. Weitere Informationen: Fachdienst Suchtkrankenhilfe Caritas, August-Bebel-Straße 2, 18055 Rostock, 0381 / 25 23 23 Suchtberatungsstelle Volkssolidarität, Goethestraße 16, 18055 Rostock, 0381 / 49 23 44 1 Evangelische Suchtberatung Rostock, Dalwitzhofer Weg 1, 18055 Rostock, 0381 / 45 51 28

Selbst wenn die Patienten in einem Raum zusammensitzen, hindere ein Mundschutz an einer offenen und vertrauensvollen Kommunikation. Es gehe auch darum, die Mimik der Betroffenen zu lesen, ihnen ins Gesicht zu schauen. Heute können die Therapiegruppen zwar zurück in die Räumlichkeiten der Beratungsstelle, jedoch nur unter besonderen Auflagen. Rückfälle kenne Vichel ebenfalls. Dennoch wolle der Sozialtherapeut auch die Chancen sehen: „Es gibt Gruppen, die sich sehr gern telefonisch verabreden und so in Kontakt bleiben.“

Entgiftungsstation der Uni-Klinik ausgelastet

Dass für die Suchttherapie gerade das Momentum zähle, berichtet Suchttherapeutin Lisa Westphal von der Caritas. Immer wieder müssen die Suchtberatungsstellen die Betroffenen nach Hause schicken. Vichel wollte gerade einen Patienten zur Entgiftung anmelden, der freiwillig kam, aus eigenen Stücken. Die Uni-Klinik vergab einen Termin Anfang Dezember. Der Patient muss warten, nach Hause gehen, weitertrinken.

Lesen Sie auch: Neuinfektionen am Sonntag in MV: Corona-Ampel springt im zweiten Kreis auf Orange

Vichel begleitet diese Menschen mit besonderer Sorgfalt. Im Notfall lasse er den Betroffenen täglich in die Beratungsstelle kommen. Das bindet Kapazitäten, die eigentlich nicht zur Verfügung stehen. Lisa Westphal kennt das Problem und sagt es drastischer: „Wir müssen unseren Patienten dann tatsächlich raten, nach Hause zu gehen und weiterzutrinken, damit ihnen nichts passiert. Es ist eine Zitterpartie in den eigenen vier Wänden.“

Lesen Sie auch: Corona breitet sich in MV aus: Wo es am Wochenende Neuinfektionen gab

Von der Suchtberatung nach Hause zu kommen mit dem ernst gemeinten Rat, weiterzumachen, sei mehr als absurd. Nur über die Notaufnahme komme man schneller auf die Entgiftungsstation. „Dann kann es für den Betroffenen zu spät sein“, sagt Westphal. Marquart fordert mehr Betten für Rostock und eine Aufstockung der Stellen in den Beratungszentren. „Wir arbeiten am Limit“, so der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Sucht.

21 Entgiftungsbetten für ganz Rostock

Auf der Station P3 der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Rostock spüre man die Auswirkungen der Pandemie für Suchterkrankte. Der zweifach promovierte Oberarzt Matthias Fischer könne zwar noch keine Zahlen vorlegen, beobachte aber den Einfluss der Corona-Pandemie bei seiner täglichen Arbeit deutlich. „Durch Corona gab es Rückfälle. Vor allem kann Einsamkeit zu einem Faktor für Suchterkrankte werden“, so Fischer.

Lesen Sie auch: Wie MV das Corona-Virus noch ausbremsen könnte

Momentan arbeite die Universitätsmedizin an einer eigenen Studie, um Faktoren und Einflüsse während der Pandemie zu evaluieren. 21 Betten stehen in der Klinik für die Entgiftung zur Verfügung. Während der Corona-Krise ist die Überbelegung streng untersagt. Notfälle werden über die Akutstation oder direkt auf die Sucht-Station P3 aufgenommen. Auch Fischer findet, dass die Kapazitäten nicht ausreichen. „Eine Wartezeit von zwei Monaten ist in der Tat zu lang“, sagt der Oberarzt.

Auch andere Süchte nehmen zu

Während der Pandemie verbringen viele Kinder und Jugendliche deutlich mehr Zeit mit digitalen Medien. So sei auch eine Zunahme der Spiel- und Online-Sucht zu verzeichnen, wie der Krankenversicherer DAK Gesundheit mitteilte. Während der Kontaktbeschränkung nahmen demnach die Spielzeiten von Kindern und Jugendlichen zwischen zehn und 17 Jahren im Internet um 75 Prozent zu, von 80 auf knapp 140 Minuten. Ob die Mediensucht durch Schulschließungen und eingeschränkte Freizeitaktivitäten weiterhin wächst, werden Studien und abschließende Befragungen zeigen.

Von Lea-Marie Kenzler