Die Ergebnisse des Küstenputztages 2020 in MV sind erschreckend: Allein an den Stränden in Rostock haben ehrenamtliche Umweltschützer mehr als 100 000 Zigarettenkippen aus der Natur gesammelt. Umweltschützer und Kommunalpolitik wollen nun Plastik am Strand einschränken – und auch das Rauchen. Was die Experten des renommierten Leibniz-Institut für Ostseeforschung dazu sagen.