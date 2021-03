Rostock

Erst zum Corona-Schnelltest, danach noch schnell Klopapier, Waschmittel oder Tierfutter kaufen: Die Drogeriemarktkette dm will jetzt auch in Mecklenburg-Vorpommern Schnelltestzelte vor ihren Filialen aufstellen. Darin können sich Bürger nach Terminvereinbarung kostenlos auf eine Covid-Infektion testen lassen. Vor rund einer Woche hat dm im Süden Deutschlands die ersten dieser Zelte eröffnet. Nun wird das Angebot auch auf den Norden der Republik ausgeweitet. Bundesweit soll es bald 1000 dieser dm-Testzelte geben.

„Wir werden in den kommenden Wochen zunächst fünf Schnelltest-Zentren in Mecklenburg-Vorpommern eröffnen“, sagt die dm-Gebietsverantwortliche Susan Petzold. Bei der Planung sei darauf geachtet worden, dass die Zentren über das gesamte Land verteilt werden. Die Hansestadt Rostock wird in der Anlaufphase noch nicht berücksichtigt. Stattdessen sollen die Zelte an den Märkten in Wismar, Schwerin, Bentwisch, Stralsund und Greifswald eröffnen.

Terminvereinbarung im Web und per App

Derzeit könnten pro Standort etwa 100 Tests am Tag vorgenommen werden. Für die Bürger sind diese kostenlos. Interessenten müssten sich per dm-App oder über die Webseite der Drogeriekette einen Termin am gewünschten Standort vereinbaren. „Speziell geschulte Mitarbeiter führen dann den Test durch. Das zertifizierte Ergebnis erhalten die getesteten Bürger nach circa 15 bis 20 Minuten“, erklärt die Gebietsleiterin. Die Übermittlung soll per E-Mail erfolgen.

Mit dem neuen Angebot möchte das Unternehmen eigenen Aussagen zufolge den Bund und die Länder bei der Bewältigung der Pandemie unterstützen. „Damit die Menschen in ihrem Alltag wieder ein Stück Normalität erleben können und zum Beispiel Bildungs- oder Kultureinrichtungen wieder besuchen sowie andere Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote nutzen können“, erklärt Susan Petzold. „Wir bei dm sind überzeugt, je mehr Teststationen es gibt, desto besser für die Gemeinschaft, weil kontrollierte Schnelltests für mehr Sicherheit sorgen.“

Ausweitung der Standorte denkbar

Deshalb könne sich der Konzern auch vorstellen, die Anzahl der Standorte in MV auszuweiten, wenn die Anlaufphase erfolgreich verläuft. Die Kontaktaufnahme erfolge teilweise durch den Konzern, der mit Ministerien, Gesundheits- und Ordnungsämtern spricht. „Gleichzeitig erreichen uns auch viele Anfragen für eine Kooperation, beispielsweise von Kommunen. Eine Eröffnung erfolgt immer in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden vor Ort“, so Petzold. Die Abrechnung der vorgenommenen Tests würde dann zwischen dem Unternehmen und dem entsprechenden Bundesland geklärt.

Von Claudia Labude-Gericke