Rostock

Die Gesundheitsämter im Nordosten führen ihre Einschulungsuntersuchungen größtenteils wieder durch. Das ergab eine Umfrage der OZ bei den Kreisen und kreisfreien Städten. Kritik gab es an der Praxis, die Untersuchungen während der Pandemie auszusetzen, weil das Personal der Gesundheitsämter zur Pandemiebekämpfung benötigt wurde.

„Seit Januar werden an allen Regionalstandorten wieder an zwei Tagen in der Woche Einschulungsuntersuchungen von allen sechs Jugendärztinnen unseres Landkreises durchgeführt“, berichtet Nils Henke, Sprecher des Kreises Mecklenburgische Seenplatte.

Der Kreis Ludwigslust-Parchim untersucht die Kinder bereits seit Oktober wieder. „Die Schulplaner beim Landkreis Ludwigslust-Parchim gehen davon aus, dass hier im Sommer rund 1900 Schülerinnen und Schüler eingeschult werden“, so Kreissprecher Andreas Bonin.

Viele Kinder in Schwerin zurückgestellt

„Es gibt in diesem Jahr 940 Schulanmeldungen für 2022/23 in Schwerin, darunter sind allein 80 Rücksteller aus dem Vorjahr. Kinder werden zurückgestellt, wenn die Eltern dies beantragen, oft wird der Rückstellungsantrag nach der Schuluntersuchung gestellt, weil die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes sich noch weiter entwickeln sollen“, berichtet zudem Michaela Christen, Sprecherin der Landeshauptstadt Schwerin. Dort wird allerdings auch in diesem Jahr mit einer großen Zahl von Rückstellungsanträgen gerechnet, „so dass wir möglicherweise wieder bei 900 Erstklässlern landen“, so Michaela Christen.

Achim Froitzheim, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald: „Das Personal des kinder-und jugendärztlichen Dienstes ist naturgemäß wie alle Bereiche des Gesundheitsamtes und der gesamten Kreisverwaltung in die Bewältigung der Coronapandemie eingebunden. Zwangsläufig kommt es dadurch zu Verzögerungen bei der Terminvergabe für die Schuleingangsuntersuchungen. Wir werden jedoch alle Kinder untersuchen.“

In Rostock wurden laut Rathaussprecher Ulrich Kunze für das Schuljahr 2022/23 etwa ein Drittel der Untersuchungen durchgeführt. Das Gesundheitsamt habe sowohl 2020 als auch 2021 alle Schuleingangsuntersuchungen durchgeführt, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung.

Von Michaela Krohn