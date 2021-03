Rostock/ Schwerin

Der jüngste MV-Gipfel glich einem Marathon: Zunächst hatte die Landesregierung von Freitagnachmittag bis tief in die Nacht mit Vertretern der Kommunen, der Wirtschaft, der Gewerkschaften und Sozialverbände darüber beraten, wie die Beschlüsse des Bundes zu Corona-Lockerungen in Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt werden sollen. Weil dann immer noch nicht alle Details geklärt waren, ging es am Sonnabend in die nächste Runde. Nun stehen die neuen Regelungen im Umgang mit der Pandemie fest. Der Lockdown wird bis 28. März fortgesetzt, ab 8. März aber treten verschiedene Lockerungen in Kraft. Einzelheiten dazu gab Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Sonnabend Abend bekannt.

Einzelhandel

In der größten Stadt des Landes, Rostock, und im Landkreis Vorpommern-Rügen dürfen ab Montag die Geschäfte wieder öffnen. Voraussetzung ist ein entsprechendes Hygienekonzept. Zudem wird die Anzahl von Kunden in den Läden begrenzt: Vorgesehen sind eine Kundin oder ein Kunde pro 10 Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein weiterer für jede weiteren 20 Quadratmeter Verkaufsfläche.

In Rostock sollen zudem nur Menschen aus Regionen mit einer Inzidenz unter 35 shoppen dürfen. Bürger aus dem umliegenden Landkreis Rostock dürfen demnach vorerst nicht in der Hansestadt einkaufen. Das Rathaus hatte am Sonnabend entsprechende Kontrollen angekündigt. Wie genau die umgesetzt werden sollen, war zunächst noch unklar.

Abwägen mussten die MV-Gipfel-Beteiligten, wie man mit Landkreisen verfahren soll, deren Inzidenz aktuell zwischen 95 und 101 liegt, hieß es aus der Staatskanzlei in Schwerin. Gemeint sind die Landkreise Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim, Rostock und Vorpommern-Greifswald. In diesen Regionen dürfen die Händler auch ab Montag mit Öffnungsschritt 1 starten und Termine zum Einkaufen anbieten.

Um Einkaufstourismus zu verhindern, appelliert Schwesig an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger. Einwohner von Regionen mit hoher Inzidenz sollten auf Click-and-Meet-Angebot zurückgreifen statt dorthin zu pendeln, wo Shoppen im Geschäft ab Montag wieder möglich ist.

Bei der Kontaktnachverfolgung will das Land künftig auf die App Luca setzen. Die Lizenz habe man bereits erworben, so Schwesig. Rostock ist schon dabei, die Software fürs Smartphone einzuführen. Sie erhebt anonymisierte Daten und soll beim „Einchecken“ in Shops, bei Friseuren und in Gaststätten genutzt werden. Tritt ein Corona-Fall auf, informiert Luca das Gesundheitsamt automatisch darüber, welche Nutzer Kontakt zu den Infizierten hatten.

Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte werden ab dem 8. März dem Einzelhandel des täglichen Bedarfs zugerechnet und dürfen daher bundesweit öffnen.

Körpernahe Dienstleistungen

Nach den Friseuren dürfen nun auch Kosmetiksalons sowie Massagepraxen, aber auch Sonnen- und Tattoostudios landesweit unter Auflagen öffnen. Kunden müssen Masken tragen. Bei körpernahen Dienstleistungen, wo das nicht möglich ist, etwa bei Bartpflege oder Gesichtsbehandlungen, müsse ein negativer Schnell- oder Selbsttest vorgelegt werden, so Schwesig. Für diese Testregelung gebe es eine einwöchige Übergangsfrist bis 15. März, bis die Testverordnung des Bundes vorliegt. „In dieser Woche raten wir, bei körpernahen Dienstleistungen ohne Maske zurückhaltend zu sein.“

Schulen und Kitas

Bis Ostern soll wieder mehr Präsenzunterricht möglich sein. In Rostock und im Kreis Vorpommern-Rügen dürfen aktuell Schüler der Klassen 1 bis 6 am Präsenzunterricht teilnehmen. Ab Montag sollen auch Schüler ab Klassenstufe sieben wieder im Klassenzimmer unterrichtet werden – zunächst im Wechselmodell. Dort, wo Kinder in die Klassen zurückkehren, soll auch Kinder- und Jugendsport möglich sein.

Durch Impfen und den flächendeckenden Einsatz von Schnelltests für Lehrer und Erzieher soll der Schul- und Kita-Betrieb weiter abgesichert werden. Da die Tests voraussichtlich ab dem 15. März geliefert werden, plant die Landesregierung spätestens in der Woche ab dem 22. März, Kindern und Schülern in den Regionen mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner mehr Bildungs- und Betreuungsangebote zu unterbreiten, heißt es. Ziel sei es, dass alle Kinder ab dem 22. März wieder in den Kitas betreut werden können, alle Grundschüler sowie Schüler der Klassen 5 und 6 am Präsenzunterricht teilnehmen können sowie alle Schüler ab Klassenstufe 7 im Wechselmodell unterrichtet werden.

Fahr- und Flugschulen dürfen bereits ab Montag landesweit ihren Betrieb wieder aufnehmen.

Tierparks und Zoos

Die Zoos und Tierparks sowie botanische Gärten und Vogelparks im Land dürfen ihre Außenanlagen ab Montag wieder für Besucher öffnen. In Regionen mit einer Inzidenz von unter 50 – also aktuell Rostock und Vorpommern-Rügen – dürfen Zoos auch ihre Innenbereiche öffnen.

In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 können Galerien, Museen, Gedenkstätten und Bibliotheken nach vorheriger Terminvereinbarung wieder besucht werden. In Rostock und Vorpommern-Rügen ist der Besuch dieser Einrichtungen auch ohne Termin möglich.

Restaurants und Cafés, Kinos und Theater

Frühestens ab 22. März könnten Gastronomen in MV wieder Gäste bewirten dürfen – allerdings nur in der Außengastronomie und auch das nur unter bestimmten Voraussetzungen: In Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 können Restaurantbetreiber Speisen draußen servieren, müssen dafür aber Termine vergeben. Sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, ist ein tagesaktueller negativer Schnell- oder Selbsttest erforderlich.

Ähnliche Regelungen gibt es für die Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos, die frühestens ab 22. März greifen. Hier müssen Besucherinnen und Besucher bei einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 einen tagesaktuellen negativen Schnell- oder Selbsttest vorlegen.

Hotels und Tourismus

Für die Touristiker im Land gibt es nach wie vor keine konkreten Pläne. Entscheidungen über die Bereiche Reisen und Urlaub sowie Antworten auf Fragen wie wann Hotels und die Innengastronomie wieder für Gäste öffnen dürfen, sollen bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 22. März getroffen werden. Die Osterferien in Mecklenburg-Vorpommern beginnen am 29. März. Die Vorlaufzeit für eine Öffnung der Tourismusbetriebe werde damit immer knapper, warnte der Hotel- und Gaststattenverband MV.

Mehr Freiheiten im Privaten plus Notbremse

Bisherige Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich werden gelockert: Ab dem 8. März sind Treffen mit bis zu fünf Freunden, Verwandten und Bekannten aus zwei verschiedenen Haushalten erlaubt. Paare gelten als ein Haushalt, auch wenn sie in zwei verschiedenen Wohnungen leben. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt.

Ob im privaten oder öffentlichen Leben – alle Lockerungen sind an eine Notbremse gebunden: Steigt die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100, treten die Regelungen, die bis zum 7. März gegolten haben, wieder in Kraft. Gleiches gilt für Landkreise und kreisfreie Städte mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 150 (regionale Hotspots).

Mit 105,5 ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordwestmecklenburg (Stand 6.3.2021) derzeit am höchsten, gefolgt vom Landkreis Rostock mit 100,1. Am niedrigsten ist der Wert laut Landesamt für Gesundheit und Soziales in der Hansestadt Rostock - dort liegt er bei 21,5. Vorpommern-Rügen und die Mecklenburgische Seenplatte liegen mit 24,9 und 35,6 ebenfalls unter dem Schwellenwert von 50.

