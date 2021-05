Rostock

Maskenpflicht, Abstandsregeln und Co. – können in Mecklenburg-Vorpommern nun auch die letzten Corona-Regeln aufgegeben werden? Laut den neuesten Daten scheint die Pandemie im Nordosten jedenfalls fast überwunden: Laut dem renommierten Helmholtz-Institut zum Beispiel steckt ein Infizierter in MV „nur“ noch 0,69 andere Menschen an. Nirgendwo sonst in Deutschland ist der sogenannte R-Wert so niedrig. Bleibt es dabei, würde sich die Pandemie auf Dauer von allein „totlaufen“.

Die Corona-Experten im Land warnen aber dennoch davor, schon jetzt alle AHA-Regeln abzuschaffen. „In den kommenden Wochen könnten wir sogar wieder steigende Fallzahlen erleben“, sagt Prof. Dr. Emil Reisinger, Infektionsmediziner an der Rostocker Uni-Klinik. Das Schlimmste aber sei im Nordosten überstanden.

So beurteilen Experten die Lage

Zumindest in Deutschland ist MV wieder Primus: Laut Robert-Koch-Institut liegt die Inzidenz unter der 20er Marke. Das schafft (noch) kein anderes Bundesland. „Was wir in MV erreicht haben, ist ein riesiger, gesamtgesellschaftlicher Erfolg. Jeder, der die Erschwernis der vergangenen Wochen mitgetragen hat, darf sich auf die Schultern klopfen“, sagt Nils-Olaf Hübner, Corona-Experte und Hygieniker an der Uni-Klinik Greifswald.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er befürwortet klar die Öffnungsschritte, die das Land bereits beschlossen hat – für Urlauber, für Sportler, für die Kultur. Das große Aber: „Das Virus ist nicht verschwunden. Es ist noch da.“ Die indische Mutation etwa beobachte er mit einiger Sorge: In Großbritannien mache sie bereits 37 Prozent aller neuen Fälle aus. „Bei uns sind es bisher nur um die zwei Prozent.“

Auch der Rostocker Fachmann Reisinger spricht davon, sich nicht „in falscher Sicherheit“ zu wiegen. Auch er verweist auf die britischen Inseln: „Dort schwankt die Inzidenz seit Wochen zwischen 15 und 30. So wird es bei uns auch kommen.“

Denn mit den beschlossenen Öffnungen, vor allem mit den zunehmenden Reisen, werde es auch wieder zu mehr Infektionen kommen.“ Werte über 200, wie noch vor acht Wochen, werde MV aber nicht mehr erleben. „Die Zahl der Neuinfektionen werden sich in Bereichen einpendeln, die für Gesundheitsämter und auch die Kliniken beherrschbar sind.“

Diese Regeln sollen noch bleiben

Hübner spricht sich dafür aus, auch über den Sommer hinaus noch an den Testpflichten für Menschen mit Corona-typischen Symptomen und für Reiserückkehrer festzuhalten. Auch vor Großveranstaltungen warnt er: Sowohl in Indien als auch im Frühjahr 2020 waren sie der Auslöser für massive Infektionsgeschehen.

Kommentar: Niedrige Infektionszahlen in MV: Wir sollten aus den Fehlern von 2020 lernen

Und während am Freitag nun auch die Hansestadt Rostock die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen sowie das Ausschankverbot von Alkohol aufgehoben hat, wird es innen in ganz MV wohl auch in den kommenden Monaten nicht ohne Mund-Nasen-Bedeckung gehen: „Die Maskenpflicht wird die Regel sein, die uns noch die längste Zeit begleiten wird“, sagt der Greifswalder Experte Hübner. Sie sei günstig, wirkungsvoll und eine vergleichsweise kleine Einschränkung: „Ich gehe lieber mit Maske ins Kino, ins Theater oder in die Oper als gar nicht.“

Mehr Lockerungen für Schüler?

Einzig für die Jüngsten hält Hübner noch mehr Lockerungen schon jetzt für möglich: „Die Rolle der Kinder am Infektionsgeschehen ist massiv überschätzt worden. Die vergangenen Schul-Öffnungen, die Rückkehr vieler Klassenstufen in den Präsenzunterricht – sie haben sich überhaupt nicht auf die Inzidenz, auf die Zahlen ausgewirkt“, sagt der Greifswalder Professor. Für Grundschulen halte er es für unproblematisch, schon jetzt auf Masken im Unterricht zu verzichten.

Reisinger will damit bis nach den Ferien warten. Schulschließungen hält aber auch er nicht mehr für nötig. Auch einen erneuten Lockdown hält er für unwahrscheinlich: „Die Wirkung, die in den vergangenen Wochen der Lockdown hatte, wird jetzt das Impfen übernehmen“, sagt der Rostocker Infektionsmediziner Reisinger. Je mehr Menschen immunisiert sind, desto weniger können sich infizieren und das Virus weitergeben. „Eine vierte Welle – die sehe ich nicht.“ Wann alle Regeln fallen könnten? „Sobald wir die Herdenimmunität erreicht haben.“ Das könnte theoretisch im September so weit sein.

Von Andreas Meyer