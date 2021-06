Wismar

Die Jugendherberge in Wismar sei ein gutes Beispiel für die Tragik, die sich in Zeiten von Corona auch für die Jugendherbergen im Land Mecklenburg-Vorpommern abspielt, sagt Miriam Gedrose vom DJH-Landesverband MV. Keine Schülerfreizeiten, keine Klassenfahrten – und der Jugendherberge-Tourismus in der Hansestadt liegt noch bis 2022 am Boden.

„Unsere Hoffnung lag auf Sachsen und Sachsen-Anhalt, die später in die Sommerferien starten. Aber auch hier gab es viele Absagen“, bedauert sie. Mit Buchungen auf Anfrage wollte der Landesverband das Haus mit den Corona-Lockerungen wieder öffnen. „Doch das hatte in Wismar keinen Erfolg“, sagt Miriam Gedrose. Es gab nur wenig Nachfragen. Mit denen kann das Haus über den Sommer nicht wirtschaftlich geöffnet werden. Der Landesverband hätte mehr Ausgaben als Einnahmen.

„Familien und Einzelreisende machen die Häuser nicht voll“, resümiert Miriam Gedrose. Die Türen bleiben zumindest für Urlauber und Ferienkinder noch monatelang geschlossen. Unterschlupf hat vor Ort nun erst einmal externes Personal gefunden, das das Impfzentrum in Wismar betreut. „Wir freuen uns, dass wir in der Pandemie mit dieser Sondernutzung unterstützen können“, zieht Miriam Gedrose das Positive aus der Sache.

Nur sieben Häuser geöffnet

Von insgesamt 14 Häusern sind derzeit nur sieben geöffnet: auf Rügen Prora und Sellin, Stralsund, Heringsdorf auf Usedom, Mirow an der Mecklenburgischen Seenplatte, Warnemünde und Born auf dem Darß. „Hatte es für die nun geschlossenen Häuser Buchungen gegeben, haben wir auf die anderen Jugendherbergen umgebucht“, so Gedrose.

Mittlerweile befindet sich der Landesverband in der dritten Eröffnungswoche. Auch wenn die sieben Häuser derzeit gut ausgelastet sind, beziffert sie den Umsatzverlust mit sieben Millionen Euro für alle 14 Jugendherbergen. „April, Mai und Juni sind die Hochzeiten für Klassenfahrten. Das ist uns komplett weggebrochen“, begründet Miriam Gedrose. „Die Schulen sind zurückhaltend mit Buchungen für 2021. Niemand weiß, was im September und Oktober ist.“

Jugendherberge in Warnemünde Quelle: Ove Arscholl

Schon mit dem Krisenjahr 2020 hatte es beim Landesverband eine schlagartige Stornowelle gegeben. Die Buchungen von Klassenfahrten sind auf fünf Prozent runtergegangen. Sonst machen sie MV-weit 30 Prozent der Buchungen aus, im bei Schulen beliebten Haus in Wismar sogar 70 Prozent. Die Hansestadt punktet vor allem mit weiten Fluren, Seminarräumen, einem großen Gelände mit Sport- und Grillplatz. Die Jugendherberge zählt 131 Betten in hauptsächlich Vier- und Sechsbettzimmern.

Ein Blick in ein Zimmer der Wismarer Jugendherberge. Die hat vorwiegend Vier- und Sechsbettzimmer. Quelle: Felix Gaensicke

Gerade die Jugendherberge in Wismar biete perfekte Bedingungen für Schulgruppen. „Daher war es hier besonders schmerzlich, das Haus schließen zu müssen“, gibt Miriam Gedrose zu. Die volle Konzentration liegt nun auf dem 27. März 2022. Dann soll das Haus wiedereröffnet werden. Klassen können bereits jetzt Buchungen vornehmen. „Wir blicken zuversichtlich auf das kommende Jahr.“

Zuversicht, die hatte sie in den vergangenen Wochen und Monaten fast verloren. „Der Vorbuchungsstand in allen Jugendherbergen war für 2021 gut. Dann ist der Lockdown seit November vergangenen Jahres sukzessive verlängert worden“, erinnert sie. Zugleich hätte sich die Lage in den Schulen und Vereinen verschärft. Fahrten waren grundsätzlich von der Politik verboten worden. Die nächste Stornierungswelle rollte an.

„War der Optimismus 2020 noch da, sah das Anfang 2021 zunächst anders aus“, gibt sie zu. Denn auch Jugendgruppen – Vereine und Ferienfreizeiten – stornierten. Machen sie sonst 30 Prozent der Buchungen im Landesverband aus, lagen sie 2020 coronabedingt bei nur 17 Prozent. „Das sind Zielgruppen, die die Masse machen. Wenn die nicht da sind, können wir das nur bedingt durch Familien aufholen“, schildert Miriam Gedrose.

Personal fehlt

Neben den fehlenden Buchungen gibt es ein weiteres entscheidendes Problem. „In der Zeit des ständigen Wartens haben uns einige Mitarbeiter verlassen“, bedauert Miriam Gedrose. Den Mitarbeiterschwund würde es in allen Herbergen geben, in Wismar allerdings nicht ganz so stark. „Im Mai haben wir erhoben, welche Häuser wir wirtschaftlich öffnen können. Wir haben nicht nur Umbuchungen vorgenommen, sondern auch die Personalsituation angepasst“, so Gedrose.

Heißt: Alle noch vorhandenen Mitarbeiter sind auf die geöffneten Häuser verteilt worden, „um die sieben Häuser überhaupt betrieblich machen zu können“. Andere wurden in Servicecentern oder in der Geschäftsstelle des Landesverbandes eingesetzt. Das sei eine der schwersten Entscheidungen in der Pandemie gewesen. „Aber wir erleben unter den noch vorhandenen Mitarbeitern einen großen Zusammenhalt. Das gilt es zu bewundern“, freut sich Miriam Gedrose.

Der Speiseraum der Jugendherberge. Noch bis 2022 bleibt er leer. Quelle: Felix Gaensicke

20 000 Kinder verbringen in den kommenden Wochen und Monaten ihre Sommerfreizeiten in den sieben Jugendherbergen. „Toll, dass sie so lange gewartet haben“, resümiert Miriam Gedrose. Die Testpflicht bei der Anreise bleibt erst einmal bestehen. Auf den Fluren gilt Maskenpflicht, die Essenzeiten in den Speisesälen sind zeitlich getimt, so dass fremde Gruppen einander nicht begegnen. Gruppenräume und Spielzimmer müssen gebucht werden. Zwischendurch wird regelmäßig gereinigt. „Das sind die größten Einschränkungen, die der Gast sieht“, so Gedrose. Ansonsten stehe einer schönen Zeit in den Herbergen nichts entgegen.

Von Jana Franke