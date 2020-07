Rostock

Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine ganz gewöhnliche Stubenfliege. Doch so harmlos wie es scheint, ist die Kriebelmücke nicht. Denn die weiblichen Tiere haben auf unser Blut abgesehen.

Obwohl das Insekt bereits seit vielen Jahren in Deutschland heimisch ist, ist es auch heute noch eine oftmals unerkannte Gefahr. Die Bisse des zwei bis sechs Millimeter großen Plagegeistes können unter Umständen schmerzende Schwellungen und sogar eine Blutvergiftung hervorrufen. Experten raten daher zur Vorsicht.

50 Arten in Deutschland bekannt

Rund fünfzig verschiedene Arten der Kriebelmücke sind aktuell in Deutschland bekannt. „Alleine in Mecklenburg-Vorpommern sind bestimmt zwischen 20 und 30 Arten zu finden“, schätzt Dr. Joachim Schmidt vom Nabu-Regionalverband Mittleres Mecklenburg. Besonders häufig sei die Mücke entlang fließender Gewässer anzutreffen – dort nämlich legt sie ihre Eier ab.

Anders als die Stechmücke verirrt sich das Insekt nur selten in Häuser oder Ställe. „Diese Orte gehören nicht zu ihren bevorzugten Nahrungshabitaten“, erklärt der Biologe.

Kurzer Winter begünstigt Vermehrung

Wissenschaftlern zufolge sollen die Populationen der Zweiflügler allein in den letzten Jahren erheblich angewachsen sein. „Die Mücken profitieren von den immer kürzer werdenden Wintern hierzulande“, erklärt Schmidt. Am besten entwickeln sich die Larven schließlich im Warmen und bei hoher Luftfeuchtigkeit. Je früher die Temperaturen also steigen, desto mehr Generationen können sich im Jahr entwickeln.

Während die Männchen ausschließlich nach süßem Blütennektar suchen, brauchen die Weibchen die im Blut enthaltenen Eiweiße, damit ihre Eier reifen können. Anders als Stechmücken bohren sie ihren Rüssel nicht direkt in die Adern. Kriebelmücken sägen stattdessen mit ihren Mundwerkzeugen eine kleine Wunde in die Haut und saugen das austretende Blut auf. Ihr Speichel wirkt dabei als eine Art Blutgerinnungshemmer.

Das hilft nach einem Biss

In der Regel ist der Biss zunächst nicht mit Schmerzen verbunden. Er hinterlässt lediglich einen kleinen, charakteristischen Blutpunkt auf der Haut. Erst wenn der Übeltäter längst wieder weg ist, beginnen die Stellen, vorrangig an dünnen Hautbereichen, zu jucken, und es kann zu einer Schwellung kommen. Auf keinen Fall sollte man dem Verlangen nachkommen und die entsprechende Hautpartie kratzen, weiß Schmidt aus eigener Erfahrung.

Mediziner empfehlen, einen frischen Biss mit Eis oder Wasser zu kühlen. Im Notfall könne Spucke dabei helfen, zu desinfizieren. Sollte sich nach einigen Tagen keine Besserung einstellen, sei es sinnvoll, einen Arzt aufzusuchen. Denn die Bisse der Kriebelmücke können unter Umständen Bakterien übertragen, die wiederum Schmerzen und Fieber auslösen können. Im schlimmsten Fall kommt es zur Blutvergiftung.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, empfiehlt Schmidt: „Am besten eine lange Hose tragen, wenn man abends einen Spaziergang im Freien macht. Kriebelmücken, die den Menschen als Wirt nutzen, bevorzugen die Waden und Füße. Je weniger Haut man dort freilegt, desto weniger Angriffsfläche bietet sich den Insekten.“

Von Susanne Gidzinski