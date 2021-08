Greifswald

Das Greifswalder Koeppenhaus und die Wolfgang-Koeppen-Stiftung laden bis zum 11. September zu zahlreichen Diskussionen durch Mecklenburg-Vorpommern ein. Ziel der Veranstalter ist es, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, das geschieht im Vorfeld der Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und der Bundestagswahlen am 26. September.

Dies passiert auf einer Tour, die mit einem historischen VW-Bulli absolviert wird. Das Gefährt steuert Friedhelm Drautzburg, Gründer des Berliner Restaurants „Ständige Vertretung“. Drautzburg tourte vor 52 Jahren mit dem Schriftsteller Günter Grass (1927–2015), um für den späteren Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) zu werben.

Die große Frage: „In welcher Gesellschaft wollen wir leben?“

Der jetzige Bezug zu den Veranstaltern: Die Wolfgang-Koeppen-Stiftung wurde von Günter Grass gegründet. In diesem Jahr soll es aber nicht nur um eine Partei gehen, der Rahmen wird von den Organisatoren größer gezogen, es geht um eine Erweiterung des demokratischen Engagements. Die große Frage auf der Tour heißt: „In welcher Gesellschaft wollen wir leben?“ – darauf werden Antworten gesucht.

Diesmal sind es vor allem viele Künstler, die an den einzelnen Stationen mit den Bürgern ins Gespräch kommen wollen. Es sollen bei den Stopps die Möglichkeiten diskutiert werden, wie jeder einzelne Bürger eingreifen und sich auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene engagieren kann.

Prominente Künstler sind bei den Stationen im Land dabei

Die Liste der Gesprächspartner ist interessant. Zu den Teilnehmern gehören unter anderem der Synchronsprecher Christian Brückner, der ehemalige Bild-Chefredakteur Kai Diekmann, der Soziologe Steffen Mau, die Musikerin Barbara Thalheim sowie die Schriftsteller Gregor Sander, Judith Schalansky, Jochen Schmidt und Ingo Schulze.

Am 5. September ist Autor Ingo Schulze in Rostock-Dierkow dabei. Quelle: Ove Arscholl

Die in Greifwald gestartete Tour geht quer durch MV, sie macht unter anderem Halt in Waren, Pasewalk, Neubrandenburg, Rostock, Stralsund und Wismar und endet am 11. September in Lübeck.

Tour dient auch dazu, die Bürger zum Wählen zu motivieren

Der Dialog mit den Bürgern soll nicht nur ein Meinungsbild ergeben, sondern auch Forderungen und Erwartungen der Wähler an die nächsten Parlamente in Schwerin und in Berlin sammeln. Überdies möchten die Veranstalter auf der Tour die Bürger in MV dazu motivieren, wählen zu gehen.

Die weiteren Termine: 31.8. Waren, 12 Uhr, Neuer Markt (Autor Torsten Schulz), 2.9. Pasewalk Oststadt/an der Schule, 13:30 Uhr (Autor Gregor Sander & Pablo Himmelspach), 4.9. Neubrandenburg, 11 Uhr, Marktplatz, (Soziologe Steffen Mau, Musikerin Corry Sindern), 4.9. Userin, 19 Uhr, Kulturstall (Barbara Thalheim, Steffen Mau), 5.9. Rostock-Dierkow, 14 Uhr, Mühlenfest (Autor Ingo Schulze, Barbara Thalheim), 6.9. Heringsdorf, 17 Uhr (Kai Diekmann), 7.9. Binz, Schmachter See, 15 Uhr (Schauspieler/Sprecher Christian Brückner), 8.9. Anklam, 12:30 Uhr, Markt (Autorin Manja Präkels, Autor Markus Liske, Charlotte Beermann, Domenik Thrun vom Jugendparlament Anklam), 9.9. Stralsund, 17 Uhr, Badenstraße/Ossenreyerstraße Fußgängerzone (Autorin Katja Lange-Müller, Herausgeberin Christine Becker, Autorin Silke Peters), 10.9. Ludwigslust, 16:30 Uhr, Fußgängerzone Lindencenter/Buchladen (Autor Steffen Dobbert), Sa., 11.9. Wismar, 12 Uhr, Marktplatz (Autor Jochen Schmidt), 11.9. Lübeck, 18 Uhr (Autor Feridun Zaimoglu)

Von Thorsten Czarkowski