Rostock

Fans des FC Hansa Rostock können sich Hoffnung auf die baldige Rückkehr ins Ostseestadion machen. Die Bundesländer haben sich auf der Ebene der Chefs der Staatskanzleien auf mögliche Obergrenzen für Zuschauer bei „überregionalen Großveranstaltungen“ trotz der aktuell hohen Corona-Zahlen geeinigt.

Dabei wird als Obergrenze für Veranstaltungen innen die Zahl 4000 genannt – bei maximaler Auslastung von 30 Prozent. So geht es aus einem Beschlusspapier hervor, das der OZ vorliegt. Im Außenbereich sollen demnach bis zu 10.000 Zuschauer erlaubt sein, bei maximaler Auslastung von 50 Prozent. Bedingung sei das Tragen von Masken.

Zunächst wohl 6000 Zuschauer bei Hansa Rostock

MV hat diesem Papier grundsätzlich zugestimmt, allerdings Vorbehalte formuliert. Angesichts der hohen Corona-Zahlen sollte der Rahmen „aktuell nicht ausgeschöpft werden“, heißt es in einer Protokollnotiz. Bereits in den kommenden Tagen – spätestens am Dienstag – werde die Landesregierung eine Entscheidung treffen. Nach OZ-Informationen sollen zunächst 6000 Zuschauer zugelassen werden.

Der Regierung sei wichtig, dass es zum Beispiel im Ostseestadion bei Heimspielen des FC Hansa Rostock dann eine 2Gplus-Regelung geben sollte, so ein Insider. Das Papier der Länder enthält allerdings auch relativierende Formulierungen, die einzelne Regierungen als Ausstieg nutzen könnten. So heißt es da: „Das aktuelle regionale Pandemiegeschehen wird berücksichtigt.“

Amateursportler dürfen wieder Wettkämpfe austragen

Amateur- und Freizeitsportvereine in MV können ab Ende der Woche wieder Wettkämpfe und Pflichtspiele austragen, auch wenn die Corona-Warnampel in ihrer Region auf Rot steht. Das hat das Schweriner Regierungskabinett am Mittwoch beschlossen.

„Die Lage ist immer noch schwierig“, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Anschluss an die Sitzung. Dennoch habe man sich entschieden, den Freizeitsport weiter zu lockern – ähnlich wie die Kultur in der Vorwoche.

Am Freitag soll die neue Corona-Verordnung des Landes in Kraft treten, danach können Sportvereine wieder Wettkämpfe abhalten, erklärt Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD). Dies gelte für Außenbereiche, aber auch für Sporthallen und Schwimmbäder.

Bei Warnstufe Rot dürfen innen bis zu 100 Personen, außen bis zu 200 Personen anwesend sein – inklusive Schiedsrichter und Organisatoren. Es gelte aber weiterhin ein Zuschauerverbot. Ebenfalls Pflicht innen: 2G-plus-Regel und FFP-2-Masken.

Von Frank Pubantz