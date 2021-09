Rostock

Herrschaftszeiten, auf dem Immobilienmarkt ist was los: Nach Eigenheimen und Eigentumswohnungen haben es Käufer nun auch auf Mecklenburg-Vorpommerns Schlösser und Gutshäuser abgesehen.

„Corona hat die Nachfrage nach Gutshäusern heftig befeuert“, sagt Manfred Achtenhagen. Er ist Vorsitzender des Schlösserverbandes MV und Gutshaus-Makler. Seit Ausbruch der Pandemie lehrt sich sein Portfolio zusehends. „Es sind kaum noch Häuser am Markt, die man kaufen könnte. Die Nachfrage ist deutlich größer als das Angebot.“ Jene, die bislang nur mit dem Gedanken gespielt haben, seien jetzt bereit, zu kaufen.

Selbst einstmalige Ladenhüter wechseln nun den Besitzer. Beispiel: Mit dem Herrenhaus von Lübzin ist gerade eines der letzten Gutshäuser mit einem direkten Seeufer verkauft worden. Jahrelang habe sich kein Interessent dafür gefunden, sagt Achtenhagen. Nun sei es zum Wunschpreis des Verkäufers weggegangen.

Apropos Preis: Weil Schlösser begehrter, aber auch rarer werden, wird es teurer für Kaufinteressenten. Doch die Kauflaune trübt das offenbar nicht. Vor allem aus Berlin zieht es Interessenten auf Gutshaus-Suche gen Seenplatte und Ostsee. Achtenhagen wundert das nicht. „Brandenburg ist abgegrast. Und MV ist schöner.“

Trotzdem gibt es auch hier geschichtsträchtige Häuser, für die sich schwer Abnehmer finden. Meist liege das an einer wenig attraktiven Lage. Das Gutshaus Varchentin an der Mecklenburgischen Seenplatte dagegen ist aufgrund seiner Größe nahezu unverkäuflich: 4000 Quadratmeter Wohnfläche, 80 Zimmer – für private Nutzung ist der Palast schlicht überdimensioniert. Zumal Käufer in solche Objekte auch nach dem Kauf in der Regel viel Geld stecken müssen.

1000 bis 1500 Euro pro Quadratmeter – so viel mussten Gutshaus-Käufer bislang im Schnitt für die Sanierung ihrer frisch erworbenen Häuser einkalkulieren. Seit der Wende habe die Faustregel gegolten, sagt Manfred Achtenhagen. Im vergangenen Jahr aber hätten die Kosten durch steigende Handwerker- und Materialpreise „rapide angezogen“.

Um sich finanziell nicht zu übernehmen, lassen es viele Käufer bei der Instandsetzung langsam angehen. „Es gibt die, die ein Architekturbüro anheuern und die, die zehn Jahre vor sich hinwerkeln und auf einer Dauerbaustelle leben. Nach dem Motto: Der Weg ist das Ziel“, beschreibt Achtenhagen.

Aus Ruinen sind pompöse Schmuckstücke geworden

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Aus einstigen Ruinen sind pompöse Schmuckstücke geworden. Die Zeit, da das Land von baufälligen Herrenhäusern übersät war, sei vorbei, sagt Achtenhagen. „Inzwischen überwiegt die Zahl von Grund auf sanierter Objekte.“ Gut 2000 Schlösser und Gutshäuser gibt es in MV. Jedes vierte davon werde für den Tourismus genutzt, so der Gutshaus-Makler. Weil der Markt an Urlaubs-Schlössern so übersättigt sei, würden die neuen Schlossherren und -herrinnen in ihren Häusern allenfalls Ferienwohnungen einrichten. „Die meisten nutzen die Immobilien privat.“

Auch wenn es für Investoren schwieriger und kostspieliger wird, in MV ihr Traumschloss zu bekommen: Vergeblich ist die Suche nicht. „Hin und wieder kommt ein Haus wieder auf den Markt.“ Bei den aktuellen Schlossbesitzern stehe ein Generationswechsel an: Mancher, der sein Haus nach der Wende erworben habe, sei nun um die 70. „Wenn die Kinder das Gutshaus nicht wollen, wird es verkauft.“ Das passiere aber in der Regel privat an Freunde oder Bekannte.

