Rostock

„Corona hat meine Pläne ganz schön durcheinandergeworfen“, erzählt Clara Poppe. Eigentlich wäre die 18-Jährige jetzt in Bolivien gewesen und hätte dort ein freiwilliges soziales Jahr absolviert. Wegen der Pandemie wurde daraus aber nichts. Stattdessen absolviert sie nun eine „Überbrückungszeit“ in Rostock – mit verschiedenen Praktika. So zumindest der Plan.

„Auch das gestaltet sich aktuell schwierig. Viele Menschen sind im Homeoffice und haben andere Sorgen, als eine Praktikantin zu beschäftigen“, berichtet sie. Und was sei schon ein Praktikum, wenn man nur zu Hause sitzt?

Sprachen lernen und neue Kulturen entdecken

Clara Poppe hat im Sommer ihr Abitur an der CJD Christophorusschule Rostock abgeschlossen. Dass sie nach der Schule erst ins Ausland möchte, bevor sie ein Pharmaziestudium beginnt, war ihr schon früh klar. „Nach 12 Jahren Schule wollte ich gern Sprachen lernen, neue Kulturen entdecken, mich sozial engagieren und meinen Horizont erweitern“, sagt die 18- Jährige. Im Internet habe sie dann nach passenden Projekten oder FSJ-Stellen geschaut.

Über die „Steyler Missionsschwestern“, einen missionarischen Frauenorden, hatte sie schließlich eine Stelle in einem bolivianischen Schulinternat in Sopachuy bekommen. „Ich war überglücklich“, erinnert sich Clara Poppe zurück. Doch statt wie geplant im Juli zu starten, hat ihre Ausreise bisher nicht stattgefunden. „Wenn diese bis Frühjahr 2021 noch möglich wird, darf ich meine Reise noch antreten. Falls nicht, endet mein Vertrag mit der Organisation und ich stehe ohne etwas da.“

Keine Hoffnung auf Ausreise mehr

Große Hoffnung, dass ihre Reise noch stattfinden darf, hat Clara Poppe nicht mehr. „Es ist ein komisches Gefühl. Oft wird einem gesagt: Die Oberstufe, die Zeit nach dem Abitur und vielleicht auch das Studium sind die schönste Zeit im Leben“, sagt sie. Auch wenn sie gern zur Schule gegangen ist, hätte sie sich sehr auf diese Zeit und die neuen Erfahrungen gefreut.

Stattdessen fühlt sie sich nun ausgebremst. „Das macht mich traurig und ein bisschen hilflos. Ich weiß nicht, wohin mit all der Lebensenergie und dem Optimismus“, sagt die 18-Jährige. Die aktuelle Situation sei einfach nicht das, wovon sie immer geträumt hat.

Sorgen vor erneutem Lockdown – und Schulabschluss

Sorgen wegen der Corona-Pandemie haben auch die aktuellen Abschlussjahrgänge – doch nicht unbedingt wegen der Zeit danach, eher wegen des Abiturs selbst. „Die Zeit danach ist für uns noch relativ fern und wir sind da etwas entspannter“, weiß Emma, Schülersprecherin der CJD Christophorusschule in Rostock.

Lena Thomassek (15) und Clara Sophie Franken (16) besuchen die 10. Klasse der Schule am Rietberg in Neuburg bei Wismar. Sie sorgen sich aktuell vor einem erneuten Lockdown. „Es ist einfacher, in der Schule zu lernen als zu Hause“, berichtet Lena Thomassek. Im Unterricht könne sie direkt nachfragen, falls sie etwas nicht versteht. Zu Hause hingegen müsse sie sich vieles selbst beibringen, weil auch die Eltern nicht alles wissen können.

„Stoff im Selbststudium zu erarbeiten, ist nicht immer einfach“

„Ich bin froh, dass die Schulen weiter geöffnet haben“, sagt auch Clara Sophie Franken. Die 16-Jährige hätte bei einem weiteren Lockdown Angst davor, es nicht zu schaffen, den aktuellen Stoff zu lernen – und dass Prüfungen ausfallen und verschoben werden.

Im Hinblick auf den Schulabschluss bereitet das auch Abiturient Chris Scharp von der Freien Schule in Prerow Sorgen. „Es gibt zurzeit noch so viel Stoff nachzuholen“, berichtet der 19-Jährige. Viele Aufgaben, die er sich etwa vom Mathelehrer für die Prüfungsvorbereitungen geholt hat, müsse er sich im Selbststudium erarbeiten. „Das ist nicht immer einfach.“

Für Clara Poppe wäre es derweil leichter, wenn ein Ende der Corona-Pandemie abzusehen wäre – wenn man die Tage rückwärts zählen könnte, bis man wieder zur „alten Normalität“ zurückkehren kann. „Doch auch für das nächste Jahr kann man schlecht planen. Und das macht mich noch trauriger und hilfloser“, sagt die 18-Jährige.

Von Pauline Rabe und Klaus Amberger