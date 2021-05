Rostock

Gibt es für die Schüler aus Mecklenburg-Vorpommern bald Unterricht im Freien? Das fordert zumindest der Landeselternrat. „Es sind nur noch sieben Wochen bis zu den Sommerferien. Die müssen wir maximal nutzen, um die Kinder und Jugendlichen wieder an den Unterricht zu gewöhnen“, sagt der Vorsitzende Kay Czerwinski.

Der Wechsel zwischen Notbetreuung, Präsenz- und Distanzunterricht habe dazu geführt, dass den Schülern die Struktur fehlt. „Es geht in der verbleibenden Zeit nicht mehr vorrangig um die Vermittlung von Stoff. Sondern um die Rückkehr in soziale Strukturen, um die Interaktion im Klassenverbund“, so der Rostocker.

Das sei nicht nur seine persönliche Meinung, „sondern so ist auch die Rückmeldung vieler Lehrer“. Um nach den Sommerferien wieder richtig durchstarten zu können, sei es wichtig, die Kinder wieder an den Unterricht zu gewöhnen. „Es ist bekannt und erwiesen, dass Distanzlernen die Schüler eher zurückwirft.“

Rostocks OB Madsen plädiert für Unterricht im Freien

Gerade weil Ansteckungen im Freien als sehr unwahrscheinlich gelten, sei das Zusammentreffen an der frischen Luft eine Option, die genutzt werden müsste. Auch er wisse, dass nicht jede Schule die gleichen Bedingungen hätte, beispielsweise einen überdachten Hof. „Aber dann sucht man sich eben einen alten Baum in der Gemeinde, recherchiert zur Geschichte, malt ein Bild davon oder macht Berechnungen damit.“ Im Freien sei so viel möglich, auch die Nutzung sogenannter grüner Klassenzimmer, wie es sie beispielsweise im Rostocker Zoo gibt. „Und alles ist besser, als die Schüler weiter im Lockdown zu Hause verharren zu lassen.“

Unterstützung erhält der Vorsitzende des Landeselternrates vom Rostocker Oberbürgermeister. Claus Ruhe Madsen (parteilos) hat sich in einem aktuellen Arbeitspapier ebenfalls für Freiluft-Unterricht ausgesprochen. Auch „Kinder- und Jugendsport im Freien mit klaren Hygienekonzepten und einer Gruppenbegrenzung bietet Abwechslung und positive Beschäftigung“, so das Stadtoberhaupt.

Ministerium: Keine Verpflichtung fürs Rausgehen

Im Schweriner Bildungsministerium ist man dem Vorstoß der Eltern gegenüber nicht abgeneigt. „Unterricht auch mal ins Freie zu verlegen ist möglich, wenn es die örtlichen Bedingungen und das Wetter zulassen“, so Sprecher Henning Lipski. Allerdings würde daraus vonseiten der Ministerin keine Verpflichtung entstehen. Denn innerhalb der Landesregierung sei die hohe Bedeutung von Präsenzunterricht klar. „Es ist fest vereinbart, dass Schule bei den ersten Öffnungsschritten nach dem Lockdown oberste Priorität hat“, so Lipski.

Wenn die landesweite Inzidenz verlässlich unter 100 liege, könnten die Schulen mit einem Stufenplan wieder in den Präsenzunterricht starten. Die Rückkehr in die Klassenzimmer würde dann mit Schutzmaßnahmen wie verpflichtenden Selbsttests sowie Impfungen der Lehrkräfte abgesichert. „Wenn es den Schulen bei der Organisation des Präsenzunterrichts außerdem hilft, auch mal Unterricht im Freien abzuhalten, dann spricht ja nichts dagegen“, erklärt der Sprecher von Bildungsministerin Martin.

Von Claudia Labude-Gericke