Es ist eine der wichtigsten Fragen für Eltern: Wie finde ich die richtige Schule für mein Kind? Kaum ist der Sommer vorbei, wird in vielen Städten und Kreisen in MV schon eine Anmeldung für die Grundschule nötig. Die OSTSEE-ZEITUNG klärt auf, was Eltern beachten müssen und welche Rechte sie haben.