Rostock

Eine Einkommenssteuererklärung zahlt sich aus: Im Schnitt 1027 Euro bekommt der Steuerzahler vom Finanzamt erstattet. Wer sich Geld vom Finanzamt für das Corona-Jahr 2020 zurückholen möchte, muss allerdings einiges beachten, denn es gibt mehrere Neuerungen.

Die OZ hat den Rat des deutschen Steuerzahlerbundes eingeholt. Unsere Checkliste beantwortet die sechs wichtigsten Fragen zur Einkommenssteuererklärung für das Corona-Jahr 2020.

Wer muss eine Steuererklärung einreichen?

Grundsätzlich ist die Abgabe freiwillig. Wer aber 2020 mehr als 410 Euro Kurzarbeitergeld erhalten hat, ist verpflichtet, eine Steuererklärung einzureichen. Das Kurzarbeitergeld muss in der „Anlage N“ vermerkt werden. Hinweis: Anders als das Kurzarbeitergeld gehört der sogenannte Corona-Bonus (max. 1500 Euro) nicht in die Einkommensteuererklärung. Dieses Extra bleibt steuer- und sozialabgabenfrei und erhöht auch den Steuersatz nicht.

Was hat sich beim Antrag geändert?

Selbstständige und Unternehmer, die Corona-Hilfen bekommen haben, müssen ein neues Formular ausfüllen: die Anlage Corona-Hilfen. Diese ergänzt die Anlage G, L und S. Sie muss auch dann ausgefüllt werden, wenn die Hilfsgelder bereits in der Gewinn- oder Einnahmen-Überschuss-Rechnung enthalten sind.

Neu ist auch die Anlage Energetische Maßnahmen. Hier können Ausgaben für energetische Sanierungsmaßnahmen im selbst bewohnten Haus oder der selbst genutzten Eigentumswohnung geltend gemacht werden. Gefördert werden Maßnahmen, die ab 1. Januar 2020 erfolgten und nicht mit KfW-Mitteln gefördert werden. Voraussetzung für die Steuerförderung: Die Immobilie ist älter als zehn Jahre und die energetische Sanierung wird von einem Fachbetrieb ausgeführt und bescheinigt. Die Bescheinigung muss der Steuererklärung beigefügt werden. Gefördert werden z. B. die Heizungsumrüstung, neue Fenster und Türen, Dachdämmungen und auch die Kosten für einen Energieberater.

In welcher Form muss ich meine Steuererklärung einreichen?

Prinzipiell kann sie elektronisch oder in Papierform eingereicht werden. Letzteres dürfen allerdings nur noch Arbeitnehmer und Senioren nutzen, wenn sie keine weiteren Gewinneinkünfte als Selbstständiger, Gewerbetreibender oder aus Land- und Forstwirtschaft haben. Selbstständige, Freiberufler und Unternehmer müssen die Erklärung elektronisch abgeben.

Mein Kind war krank bzw. ich musste es wegen Corona-Maßnahmen zu Hause betreuen. Wie wirken sich die bezahlten Kinderkrankentage aus?

Das Kinderkrankengeld ersetzt in der Regel 90 Prozent des Nettogehalts und ist grundsätzlich steuerfrei. Allerdings zählt dieses Geld – genau wie das Elterngeld oder auch das Kurzarbeitergeld – zu den Lohnersatzleistungen. Und diese Leistungen unterliegen dem Progressionsvorbehalt. Das Kinderkrankengeld wird am Ende des Jahres auf das Einkommen hinzugerechnet, um den Steuersatz zu ermitteln. Dadurch erhöht die ursprünglich steuerfreie Ersatzleistung den persönlichen Steuersatz, mit dem das restliche Einkommen versteuert wird.

Obwohl die Lohnersatzleistung steuerfrei ist, können so doch mehr Steuern fällig werden. Daher müssen Mütter oder Väter, die mehr als 410 Euro im Jahr an Lohnersatzleistungen erhalten, eine Steuererklärung abgeben. Die Summe des Kinderkrankengelds wird im Mantelbogen unter „Einkommensersatzleistungen“ eingetragen. Dazu sollten Betroffene von ihrer Krankenkasse eine „Bescheinigung für das Finanzamt“ erhalten haben, worin die Höhe des Kinderkrankengelds vermerkt ist.

Was gilt, wenn ich einen Kinderbonus erhalten habe?

Wegen der Corona-Pandemie haben Eltern im Jahr 2020 für jedes Kind einen Kinderbonus von 300 Euro erhalten. Dieses wurde den Eltern in der Regel im Herbst zusammen mit dem Kindergeld ausgezahlt. Der Bonus wird in Erklärung für 2020 in der „Anlage Kind“ in Summe mit dem Kindergeld eingetragen – übrigens auch dann, wenn er Ihnen erst 2021 ausgezahlt wurde, z. B. weil Ihr Kind erst im Dezember geboren wurde.

Ich muss coronabedingt im Homeoffice arbeiten. Kann ich das steuerlich absetzen?

Konnten Sie im konkreten Einzelfall Ihre beruflichen Tätigkeiten nicht im tatsächlich erforderlichen Umfang in der Firma ausüben (z. B. weil wegen des einzuhaltenden Abstandes statt zwei Personen nur eine Person im Büro arbeiten durfte), sollte das häusliche Arbeitszimmer – zumindest bis zu 1250 Euro – anerkannt werden. Entsprechende Unterlagen, die dies belegen, sollten aufbewahrt werden.

Bislang gingen Steuerzahler, die das Arbeitszimmer auch privat nutzen oder lediglich eine Arbeitsecke im Wohn- oder Schlafzimmer eingerichtet haben bzw. am Küchen- oder Esstisch tätig waren, leer aus. Wegen der Corona-Pandemie hat der Gesetzgeber aber eine neue Homeoffice-Pauschale eingeführt. Danach können für das Jahr 2020 und 2021 für jeden Arbeitstag zu Hause pauschal fünf Euro, maximal 600 Euro im Jahr abgesetzt werden.

Wer weitere Infos benötigt, kann sich an den Steuerzahlerbund wenden und per Mail an info@steuerzahler.de kostenfrei Tipps zur Einkommenssteuererklärung anfordern.

