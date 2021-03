MV: Technisches Hilfswerk liefert ab Montag 400 000 Schnelltests aus

Rostock

Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) haben am Wochenende die Verteilung von rund 400 000 Schnelltests an Schulen, Berufsschulen und Kitas im Land vorbereitet. Ab diesem Montag sollen die Tests dann landesweit ausgeliefert werden Auftraggeber sind das Bildungs- und das Sozialministerium. „Der Ortsverband Rostock übernimmt die Verteilung von rund 85 000 Schnelltests. Wir starten Montagvormittag mit der Auslieferung“, sagte André Axmann vom THW in Rostock am Sonntag.

Bereits bei der ersten Lieferung von Schnelltests hat das THW mit Logistik und Technik unterstützt. Nach den Osterferien sollen Schüler wie auch Lehrer zweimal die Woche die Möglichkeit zu einem Schnelltest haben. Die Tests sollen dann auch zuhause durchgeführt werden können.

Von OZ