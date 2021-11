Rostock

Schilder warnen: Betreten verboten! Achtung Videoüberwachung! Betriebsgelände! Die Zäune sind mit Stacheldraht gegen Überklettern gesichert, die selbstschließenden Tore mit Spitzen aus Stahl, dazu Poller, Kameras und Scheinwerfer, die die Nacht zum Tag machen.

Weite Bereiche der Häfen in Mecklenburg-Vorpommern sind abgesperrt, gesichert wie das legendäre Fort Knox. Grund: internationale Bestimmungen zur Gefahrenabwehr, der sogenannte ISPS-Code.

Angst vor terroristischen Anschlägen

Anlass für dessen Einführung: Sprengstoffanschläge auf Schiffe – wie den Zerstörer „Cole“ im Jahre 2000 im Hafen von Aden (Jemen), bei dem 17 US-Soldaten ums Leben kamen und 39 verletzt wurden. Oder den Öltanker „Limburg“ 2002: Dieser war vor dem Ash Shihr-Ölterminal im Jemen angegriffen worden – eine Explosion tötete ein Besatzungsmitglied und verletzte zwölf weitere. Dazu kamen die Terroranschläge auf das New Yorker World Trade Center am 11. September 2001. So wuchs die Angst der Staatengemeinschaft vor terroristischen Anschlägen.

Deshalb gilt in Häfen der EU seit 2004 der ISPS-Code. Dieser legt fest: Geschützt werden müssen alle Hafenanlagen, in denen Frachtschiffe in der Auslandsfahrt ab Bruttoraumzahl 500 (BRZ) abgefertigt werden, zudem Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge, Fahrgastschiffe und bewegliche Offshore-Bohreinheiten, erklärt das Infrastrukturministerium MV.

Landesweit 41 Hafenanlagen unterliegen dem ISPS-Code, unter anderem Hafenbereiche in Wismar, Stralsund, Sassnitz-Mukran, Greifswald-Ladebow, Vierow, Wolgast und natürlich in Rostock. Allein in der Hansestadt sind es zehn, erklärt Stefan Büchner von der zuständigen Behörde, der sogenannten Designated Authority (DA) in Schwerin.

Nach der Wende fielen auch Hafenmauern

Das war nicht immer so: Im Westen Deutschlands konnte man jahrzehntelang weitgehend ungehindert durch viele Häfen spazieren. Die Häfen in der DDR waren dagegen abgeschottet: In die Nähe von Schiffen durfte nur, wer an den Zugängen Betriebsausweis oder Seefahrtsbuch vorweisen konnte. Doch nach dem Mauerfall fielen auch im Osten Hafen-Mauern, Zäune, Sperranlagen, Schranken. Spaziergänger konnten die Wasserkanten in Besitz nehmen, Angler an Kaikanten ihre Ruten auswerfen.

International Ship and Port Facility Security Code Der ISPS-Code (International Ship and Port Facility Security) beinhaltet ein Paket von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Schiffen sowie Hafenanlagen. Besonders im Fokus: Terrorakte und Piraterie. Auslöser waren Terroranschläge auf Schiffe und das World Trade Center am 11. September 2001. Unter Leitung der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) wurde der ISPS-Code 2002 vereinbart. In der EU wurde er 2004 umgesetzt. Er besteht aus zwei Teilen: verpflichtenden Maßnahmen, vor allem für Reedereien und Häfen, und einem empfehlenden Teil, der vor allem Umsetzungshilfen enthält. Die Vereinbarung geht davon aus, dass die Sicherheit von Schiffen und Häfen eine Risikomanagementaufgabe darstellt und dass zur Bestimmung der geeigneten Maßnahmen Risikobewertungen nötig sind. Ziel: Regierungen sollen Bedrohungen durch entsprechende Maßnahmen begegnen können. Betroffen sind Schiffe in der internationalen Fahrt, wie Passagierschiffe und Hochgeschwindigkeitsfähren, Frachtschiffe größer als 500 BRZ und mobile Offshore-Bohrinseln. Schiffe, die einen Hafen anlaufen, müssen zuvor übermitteln, welche Ladung sie an Bord haben. Hafenbehörden haben umfassende Kontrollrechte. Zudem ist der Zugang zu Hafenanlagen nur noch für bestimmte Personen möglich.

Das ist längst Geschichte. Beispiel Rostock Port: Alle dem ISPS-Code unterliegenden Bereiche sind seit Jahren streng gesichert. „Alles ist eingezäunt, alle Tore sind mit Kameras überwacht und mit Wechselsprechanlagen ausgerüstet“, erklärt Port Facility Security Officer Jens Käkenmeister. Zugang gibt es nur für autorisierte Personen: Hafenarbeiter, Crewmitglieder, Makler, Behörden, die Seemannsmission.

Verantwortlich für die Hafensicherheit (v. l.): Jens Käkenmeister, Port Facility Security Officer bei Rostock Port, und Stefan Büchner von der Designated Authority (DA) in Schwerin Quelle: Frank Hormann

Und Besucher? „Müssen sich in der Hafensicherheitszentrale anmelden“, erklärt der Sicherheitschef von Rostock Port. Besichtigen könne man diese Zentrale, in der auch die Kameraüberwachung zusammenlaufe, jedoch nicht. Zusätzlich sorge ein Streifendienst für Sicherheit im Hafen. Dieser checke auch die Wasserseite. Dort achtet zudem die Wasserschutzpolizei darauf, dass Angel- und Sportboote draußen bleiben. Und natürlich Terroristen. Wohin die Videokameras spähen und wie viele es sind, will Sicherheitschef Käkenmeister ebenfalls nicht verraten.

Bislang kaum gezielte Angriffe

Gezielte Angriffe auf Hafenanlagen habe es bislang kaum gegeben, erklärt Stefan Büchner, bis vor wenigen Monaten Chef der Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock. Eher „unbedachte Störungen“ – durch Neugierige, Angler, Journalisten. Oder mal ein vergessenes Gepäckstück. Konkreter könne man leider nicht werden, so Büchner.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fakt ist: Die sensiblen Bereiche sind gut geschützt. Schließlich seien Häfen, so Sicherheitschef Käkenmeister, immer auch Grenzgebiet und Kaianlagen Betriebsgelände, das mit Kränen und Schiffen, Gabelstaplern, Lkw und Zügen nicht ungefährlich ist. Und wenn doch einmal ein Unbefugter über den Zaun klettern sollte? Dann gibt es, warnt Käkenmeister, „eine Anzeige und Hausverbot“.

Von Thomas Luczak