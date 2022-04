In wenigen Tagen endet die Bieterfrist für die MV Werften. Dann ist klar, ob und wer die insolventen Betriebe in Rostock und Wismar übernehmen will. Ein Rostocker Schiffbauer erzählt nun, was er und seine Kollegen sich wünschen – und warum ihnen Plattformen oder U-Boote lieber wären als Yachten.