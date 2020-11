Wismar/Stralsund/Warnemünde

Hiobsbotschaft für Beschäftigte der MV Werften und deren Familien: In Wismar, Warnemünde und Stralsund könnten bis zu 1150 der aktuell 2800 Jobs wegfallen. Nach OZ-Informationen geht aus dem Entwurf eines Gutachtens hervor, dass die angeschlagenen Werften des Konzerns Genting Honkong pro Jahr 80 Millionen Euro Kosten für eine Neuaufstellung einsparen müssen. Eine mögliche Folge: massiver Stellenabbau.

Die Volkswerft in Stralsund könnte es laut Quellen am härtesten treffen. Hier soll die Mitarbeiterzahl von 650 auf unter 150 sinken, heißt es. Etwa je 300 Stellen sollen in Wismar und Rostock gestrichen werden. Diese erfuhren rund 250 Werftler am Freitagnachmittag von der IG Metall. Der Betriebsrat schweigt: „Ich sage dazu nichts“, so die Vorsitzende Ines Scheel.

IG Metall : Standorte müssen funktionstüchtig erhalten bleiben

„Es geht um massiven Personalabbau“, erklärt Stefan Schad, Chef der IG Metall Rostock und Schwerin. Derzeit sind laut Unternehmen rund 2800 Mitarbeiter bei den MV Werften beschäftigt, ein Großteil wegen der Corona-Pandemie in Kurzarbeit. Durch den Einbruch in der Kreuzfahrtbranche weltweit soll auch das Schiffbauprogramm umstrukturiert werden. Daher die anberaumte Sitzung: Die Gewerkschaft brauchte ein Mandat. „Wir wollen mit den Arbeitgebern in Verhandlungen treten.“ Schad fordert: „Die einzelnen Standorte müssen funktionstüchtig erhalten bleiben.“

Problem der MV Werften sei die schlechte Auftragslage, ist zu hören. Neben dem Mega-Kreuzfahrtschiff „ Global Dream“ in Wismar und der Luxus-Yacht „ Endeavor“ in Stralsund gebe es noch keine Perspektiven für die nächste Zeit. Geplante Kreuzliner der Universal-Klasse für maximal 2000 Passagiere seien Zukunftsmusik.

Große Enttäuschung herrscht vor allem in Stralsund. Es sei ungewöhnlich, dass die Gewerkschaft den Mitarbeitern die schlechten Nachrichten bringen muss und nicht die Werft-Leitung selbst, erklärt Guido Fröschke, IG Metall. „Wir haben aber eine Verantwortung gegenüber den Familien.“ Er fordert von der Geschäftsführung: „Sie müssen in die Bütt“ – Beschäftigte und Öffentlichkeit informieren. Auf eine OZ-Anfrage haben die MV Werften bisher nicht geantwortet.

OB fordert auch den Bau der „ Endeavor 2“ in Stralsund

Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) erfuhr von Betriebsrat und Gewerkschaft über die Stellenabbau-Pläne. Er kündigt einen Kampf um möglichst viele Jobs an. „Denn der Schiffbau ist Teil unserer DNA als Hanse- und Hafenstadt“, so Badrow. Forderung: In Stralsund sollte auch die „ Endeavor 2“ gebaut werden. „Das Material ist da, die Baupläne sind da und vor allem: die Leute sind da!“

Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) kommentiert die Dimension des offenbar geplanten Stellenabbaus nicht. Die MV Werften seien bereits „mit einem Bein unter dem Rettungsschirm“. Ziel sei es, dies komplett zu schaffen. Nachdem 193 Millionen Euro vom Bund im Oktober flossen, sind weitere gut 300 Millionen im Gespräch. Glawe: „Die Standorte müssen gesichert werden.“

Von Frank Pubantz