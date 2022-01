Wismar

Der Wechsel in die Transfergesellschaften rückt für die rund 2000 Mitarbeiter der MV Werften immer näher. Zum 1. März sollen sie dorthin wechseln, um nicht sofort in die Arbeitslosigkeit zu rutschen, sondern um durch Fortbildungen in neue Jobs vermittelt zu werden. Die Finanzierung der Gesellschaften ist aber bisher nicht gesichert. „Das Geld dafür fehlt noch, es muss in den nächsten Wochen beschafft werden“, berichtet Christoph Morgen, Insolvenzverwalter der MV Werften. Jeder Standort bekomme seine eigene Gesellschaft. Eine Möglichkeit der Finanzierung wäre, Vermögensgegenstände der Werften zu beleihen, um die Finanzierung zu sichern. Wie viel Geld dafür nötig ist, beziffert der Insolvenzverwalter nicht.

Beim ersten Jobabbau im August 2021 waren bereits 573 Frauen und Männer von den MV Werften in Wismar, Rostock und Stralsund in die Transfergesellschaft Küste mbH gewechselt. Viele haben dort Fortbildungen absolviert und an Beratungsgesprächen teilgenommen. So konnten einige neue Arbeitgeber finden, einige haben die Branche gewechselt, sind zum Beispiel in die Pflege gegangen. Diese bereits bestehende Transfergesellschaft kann für die übrig gebliebenen Beschäftigten nicht genutzt werden. „Sie hat ihre eigene Finanzierung und Laufzeit“, erklärt Christoph Morgen.

Mehrere Kaufinteressenten für „Global Dream“

Christoph Morgen, der vorläufige Insolvenzverwalter der MV Werften Quelle: Jens Büttner/dpa

Der Wechsel in die Transfergesellschaft droht allen Schiffbauern, sollte der Weiterbau des Kreuzfahrtschiffes „Global Dream“ nicht gelingen. Das liegt in der Wismarer Dockhalle und ist zu drei Viertel fertig. Es zu vollenden, könnte die Beschäftigung für zumindest einen größeren Teil der Mitarbeiter einige Monate verlängern. Laut Christoph Morgen gebe es mehrere ernsthafte Kaufinteressenten, mit denen aber Vertraulichkeit vereinbart worden sei. Diese hätten entweder das notwendige Know-how, die finanziellen Mittel oder hätten sich mit anderen Investoren zusammengetan. Auch der bisherige Chef des insolventen Kreuzfahrtkonzerns und MV-Werften-Eigners Genting, Tan Sri Lim Kok Thay, habe erst am Dienstag noch einmal in einem Telefongespräch sein Interesse bekundet, das Schiff vielleicht erwerben zu wollen. Für MV-Werften-Geschäftsführer Carsten Haake ein nachvollziehbarer Schritt: „Er hat viel Herzblut in das Schiff gesteckt.“ Ob er tatsächlich die „Global Dream“ bekommt, wird man weiter abwarten müssen – nach der Vorgeschichte, so Christoph Morgen. Der Genting-Konzern meldete in der vergangenen Woche Insolvenz an. Der Anbieter von Kreuzfahrten war wegen der Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten.

Handwerkskammern bieten Azubis Unterstützung an

Ob es durch die Insolvenz der MV Werften Verluste für Land und Bund und damit den Steuerzahler gebe, kann Christoph Morgen nicht sagen. Das hänge davon ab, ob der Schiffsverkauf gelinge und zu welchem Preis. „Sich dazu jetzt zu äußern, würde den Preis beeinflussen und damit den Wettbewerb unter den Interessenten“, erklärt er.

Die Azubis sollen weiterbeschäftigt beziehungsweise in andere Unternehmen vermittelt werden. Insgesamt gibt es an allen drei Standorten 142 junge Schiffbauer in Ausbildung. Die Handwerkskammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern haben bereits Beratung und Unterstützung angeboten. Alleine im Elektro- und Metallhandwerk würden derzeit rund 120 offene Stellen angeboten, so Jens-Uwe Hopf, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der beiden Handwerkskammern in MV.

Keine Folgeaufträge für alle Standorte

Am Mittwochmorgen hatte das Team des Insolvenzverwalters die Mitarbeiter an allen drei Standorten und auch die Kabinenbauer in Wismar über den aktuellen Stand seiner Bemühungen informiert. Er betont, dass es zurzeit nirgends Arbeit gebe. Corona habe MV Werften wie den Mutterkonzern Genting in Schwierigkeiten gebracht. Deshalb sei zuletzt das Konzept verfolgt worden, nach der Fertigstellung der „Global Dream“ die Werft in Wismar ohne Insolvenz zu schließen. „Es gab ein klares Schließungskonzept.“ Da es keine neuen Aufträge gebe, sei die Suche nach neuen Investoren umso dringender. Zuversichtlich sei er, für die Standorte in Stralsund und Bremerhaven kurzfristig Lösungen präsentieren zu können. Bereits im März oder April könnten neue Eigentümer präsentiert werden. Sie hätten neue und angepasste Geschäftsmodelle verfolgt – deshalb gehe er stark davon aus, dass der Verkauf gelingen werde.

Auch Rostock-Warnemünde habe gute Chancen, weil der Standort gut und sehr groß sei. Er könnte in mehreren Teilen veräußert werden. Die Mitarbeiter müssten aber auch dort mit einer Beschäftigungslücke rechnen, weil vor anderthalb Jahren aufgehört wurde, nach neuen Aufträgen für die Werften zu suchen.

Für Wismar gebe es zwei Wege nach vorne: zum einen neue Geschäftsmodelle erschließen, dafür gebe es erste Interessenten. Oder – zum anderen – das Schiff wird zu Ende gebaut mit Unterstützung von Investoren sowie Bund und Land, die gemeinsam die Bauzeit finanzieren.

Eine gute Nachricht für die Belegschaft ist, dass Januar- und Februargehälter pünktlich ausgezahlt werden. Dennoch sei angesichts der unsicheren Zukunftsaussichten die Stimmung in der Belegschaft bedrückend, so Ines Scheel, Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates.

Von Kerstin Schröder