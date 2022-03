Das Kreuzfahrtschiff „Global Dream“ liegt unvollendet in der Wismarer Werfthalle. Weitere Millionen werden nach der Insolvenz der MV Werften für die Fertigstellung benötigt. Dennoch gibt es mehrere Kaufinteressenten. Einige wollen das Schiff allerdings woanders fertig bauen, was mit Jobverlusten in der Hansestadt einhergehen würde.