MV Werften brauchen dringend Geld: Genting verkauft seine Schiffe an Banken

Rostock/Wismar

Der Mutterkonzern der MV Werften braucht offenbar dringend frisches Geld – auch um den Bau der beiden Kreuzfahrtriesen der Global-Klasse in Wismar und Rostock abzusichern. Nach OZ-Recherchen hat der Konzern Genting Hong Kong deshalb in den vergangenen Monaten mehrfach große Firmenanteile und sogar ganze Schiffe verkauft – für mehr als 1,5 Milliarden Euro. Auch die „Crystal Endeavor“, die derzeit auf der Werft in Stralsund entsteht, gehört schon nicht mehr dem Konzern.

Genting verkauft Firmenanteile

Der Konzern, der 2016 die drei Werften in MV übernahm, ist an der Börse in Hongkong gelistet und informierte seine Aktionäre in den vergangenen Monaten gleich mehrmals über große Transaktionen. So gab Genting Anfang November 32,2 Prozent der Anteile an seiner Tochterreederei Dream Cruises ab.

An der Kreuzfahrtfirma sind nun ein Ableger des US-Riesen TPG Capital, einem der größten Investmentunternehmen der Welt, und der Pensionsfonds der Lehrer in der kanadischen Provinz Ontario beteiligt. Nach Unternehmensangaben zahlten die Käufer mehr als 450 Millionen US-Dollar (rund 410 Millionen Euro).

Sobald die beiden größten jemals in Deutschland gebauten Kreuzfahrtschiffe – die Schiffe der Global-Klasse aus Rostock und Wismar – an Dream Cruises ausgeliefert sind, ist sogar noch ein Nachschlag in Multi-Millionen-Höhe fällig. Die Rede ist von bis zu 2,3 Milliarden Dollar.

Schiffe gehören nicht mehr dem Konzern

Nur wenige Wochen später gab Genting bekannt, dass der Konzern sein bisheriges Flaggschiff, die 335 Meter lange „Genting Dream“ (gebaut in Papenburg und auf der Rostocker Neptun-Werft), ebenfalls verkauft hat – für 900 Millionen US-Dollar an ein Konsortium der chinesischen Bank of Communications, China Merchants Bank und China Construction Bank. Das Kuriose: Das Schiff bleibt in der Dream-Cruises-Flotte. Genting hat das Schiff sofort zurückgemietet, ein sogenanntes Sale-and-lease-back-Geschäft (zu deutsch: verkaufen und zurückleihen).

Einen ähnlichen Deal machte Genting für ein Schiff, das noch nicht mal fertig ist: Die „Crystal Endeavor“, die derzeit in Stralsund entsteht, wurde ebenfalls verkauft und zurückgemietet. Für den Neubau vom Strelasund überwies die französische Großbank Crédit Agricole 350 Millionen Euro nach Hongkong.

Konzern macht Verluste

Genting will sich nach OZ-Informationen mit den Deals absichern. Im ersten Halbjahr 2019 musste der Konzern einen Verlust von mehr als 50 Millionen US-Dollar ausweisen. 2018 waren es in den ersten sechs Monaten sogar um die 100 Millionen US-Dollar.

Dass es dem Konzern darum geht, sein Eigenkapital aufzubessern – daraus macht Tan Sri Lim Kok Thay, der Vorstandsvorsitzende der Genting-Hong-Kong-Gruppe, keinen Hehl: In einem Schreiben an Aktionäre und Investoren kündigte er kurz vor Weihnachten 2019 an, dass der Konzern das Geld einsetzen wolle, um die „Konstruktionskosten der drei Schiffe (Anm. d. Red.: gemeint sind die Neubauten auf den MV Werften) im Wesentlichen zu finanzieren“. Auch für den künftigen Betrieb der Schiffe und die „Liquidität unserer Werften“ brauche Genting die zusammen mehr als 1,5 Milliarden Euro aus den Verkäufen, die bisher erlöst wurden.

Für die MV Werften seien die Transaktionen aber keine Gefahr, ganz im Gegenteil: „Der Bau der Schiffe, die Jobs in MV und auch künftige Aufträge werden durch das frische Geld im Konzern noch besser abgesichert“, so ein Insider.

