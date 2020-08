Wismar

Wie können die MV Werften langfristig überleben und auch konkurrenzfähig bleiben? Mit diesen Fragen beschäftigen sich Geschäftsführung, Betriebsrat und unabhängige Wirtschaftsexperten. Denn: Das Bankenkonsortium, das den Werftenverbund Anfang Juli vor der Zahlungsunfähigkeit bewahrt hat, möchte Antworten auf genau diese Fragen bekommen: 17 Geldhäuser haben dem Eigner der Werft, der Genting-Gruppe aus Hongkong, genehmigt, 175 Millionen Euro einer Not-Einlage (Lock-Box) zu entnehmen – um damit unter anderem offene Rechnungen bei Zulieferern zu bezahlen. Im September sollen zusammen mit dem Bund nun weitere gut 570 Millionen Euro an frischem Kapital bereitgestellt werden. Doch dafür muss ein Zukunftskonzept her.

Am Mittwoch hat die Geschäftsführung der MV Werften die Betriebsräte über den Start des Programms zur Neuausrichtung des Unternehmens informiert. Ziel sei es, die MV Werften wirtschaftlich zu stabilisieren, teilt ein Werftensprecher mit. Das Unternehmen solle in die Lage versetzt werden, Kreuzfahrtschiffe der Universal Class für 2000 Passagiere unter den neuen Marktgegebenheiten zu bauen. Zu Einzelheiten des neuen Programms und zu Auswirkungen auf die gut 3000 Mitarbeiter in Wismar, Rostock und Stralsund hat das Unternehmen keine Angaben gemacht.

Insider sagt: Stellenabbau ist unumgänglich

Die Gewerkschaften sind in Aufruhe, vor allem wegen des in der Mitteilung verwendeten Wortes „Restrukturierung“. Das verbinden sie automatisch mit Arbeitsplatzabbau. Aber: „Dazu ist noch keine Entscheidung getroffen worden“, betont der Werftensprecher.

Wollen die Werften aber langfristig überleben, ist nach Auskunft eines Werft-Insiders ein Stellenabbau unumgänglich. Denn: Je länger der Lockdown durch die Corona-Pandemie anhält, desto weiter nach hinten verschieben sich die Fertigstellungstermine der Schiffe. „Und je mehr Zeit man für einen Bau braucht, desto weniger Personal ist nötig“, erklärt der Mitarbeiter. Doch mit einem guten Konzept habe die Werft eine Zukunft, ist er fest überzeugt.

Kredit nötig für Umsetzung des neuen Konzepts

Bis Ende August wollen die MV-Werften mit Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund 570 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes beantragen. Um den Kredit zu erhalten, müsse das Unternehmen nachweisen, dass es nicht mit den gleichen Kosten wie bisher weiterarbeite, teilt der Werftsprecher mit. Der Kredit sei notwendig, um das Konzept, das gerade erarbeitet wird, umzusetzen.

Parallel dazu läuft die Beantragung von Mitteln aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes. Der erfolgreiche Kreditantrag ist eine ebenso wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung des Fortführungskonzeptes. Das beinhaltet auch eine intensive Planung von Schiffstypen, die den Passagieren genügend Abstand zueinander bieten.

Arbeiten bei MV Werften stocken weiter

Der Genting-Konzern legt nach der Corona-Zwangspause langsam wieder los: In Taiwan ist das erste Kreuzfahrtschiff mit Urlaubern unterwegs. In Wismar gibt es immer noch nur eine Not-Besetzung, die an dem Kreuzfahrtschiff „ Global Dream“ weiterarbeitet. Wann die anderen Werftarbeiter zurückkehren können, ist unklar. Denn hinter Plexiglas – das zum Schutz gegen das Coronavirus an vielen Arbeitsplätzen eingesetzt wird – kann auf den Werften nicht geschweißt werden und schon gar nicht mit Hunderten Leuten. Deshalb wird auch an möglichen Hygiene-Konzepten gearbeitet.

Die Gewerkschaften sollen demnächst informiert werden. Bis zum Jahresende sind betriebsbedingte Kündigungen durch die getroffene Kurzarbeiterregelung ausgeschlossen. Doch ob es Kündigungen geben muss und wie viele, auch das entscheidet sich erst, wenn klar ist, ob die Werften die 570 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes erhalten und wenn ja unter welchen Bedingungen.

Von Kerstin Schröder