Aufatmen bei 3000 Werftarbeitern in Rostock, Wismar und Stralsund: Der Bund hat am späten Montagabend der Überbrückungshilfe für die MV Werften zugestimmt. Damit steigen die Chancen, dass das Unternehmen vom Rettungsschirm des Bundes profitiert. Schon bald soll an allen drei Standorten wieder Hochbetrieb herrschen.