Warnemünde

Es sind 300 Jobs, die laut OZ-Informationen am Standort der MV Werften in Warnemünde in Gefahr sind. Mit dem Personalabbau von mehr als 1000 Werftarbeitern an allen drei Standorten könnte der Genting-Konzern einen Teil der geplanten Kosteneinsparung von 80 Millionen Euro für eine Neuaufstellung bewerkstelligen. Im Rostocker Ostseebad schwanken die Gemüter zwischen Sorge und Hoffnung.

Schichtwechsel bei den MV Werften in Warnemünde: Zahlreiche Mitarbeiter des Standorts verlassen das Gelände. Ob sie derzeit um ihren Arbeitsplatz bangen? Die meisten zeigen bei Nachfrage auf die Uhr, wollen die Bahn erwischen. Andere wollen darüber einfach nicht reden. Nur einer vermittelt, dass in der Belegschaft bereits viel über die Pläne geredet wird, mehr wolle er aber auch nicht sagen.

Eine Kette von Zulieferern betroffen

„Ich beobachte das sehr aufmerksam und kritisch“, sagt Ludwig. Denn auch am Technologiecampus in der Warnemünder Friedrich-Barnewitz-Straße gebe es einige Unternehmen, die in der maritimen Wirtschaft tätig sind, die Technologien für Schiffsautomatisierung, -systeme oder die Logistik entwickeln.

Zwar bestehen nach OZ-Anfragen hier keine direkten Kooperationen zwischen den Unternehmen und den MV Werften, dennoch sei eine große Reihe an Zulieferern im Land betroffen. Und dies sorge laut Ludwig für Unsicherheit in der gesamten Branche. „Das ist ein bedrohliches Signal für die maritime Wirtschaft unseres ganzen Bundeslandes. Wir alle hoffen auf Normalität“, sagt Ludwig.

Keine Buchungen externer Werftarbeiter

Auch die Tourismusbranche werde unter den Genting-Einsparungen leiden, sagt Dietmar Vogel, Vorsitzender vom Warnemünder Handels- und Gewerbeverein und Geschäftsführer von Vogel-Hotels. „Gerade im Winter haben wir uns immer gefreut, wenn externe Werftarbeiter für ein paar Wochen bei uns eingecheckt sind.“ Im Moment befindet sich der Tourismus jedoch im Lockdown und Buchungen von Werftarbeitern für die weiteren Wintermonate gebe es aktuell noch keine, sagt Vogel.

Warnemündes aktuellen Ortsbeiratsvorsitzenden, Stephan Porst (Grüne), erinnert die aktuelle Entwicklung an frühere Zeiten, als der Werftstandort Warnemünde als Nordic Yards von dem damaligen Leiter des Moskauer Nordstream-Büros, Witali Jussufow, aufgekauft wurde und man sich auf die Konstruktion von Spezialschiffen, wie Eisbrechern, Spezial-Tankern, oder Offshore-Projekte konzentrierte. Die Sparte erwies sich jedoch nicht als gewinnbringend: Die Werften litten in der Folge unter Auftragsmangel und schrieben lange rote Zahlen.

MV als Avantgarde-Region?

Erst als der Genting-Konzern die Werftstandorte in Wismar, Warnemünde und Stralsund kaufte, ging es bergauf. Das Geschäft mit dem Bau von Kreuzfahrtschiffen florierte. „Doch aktuell muss man ja befürchten, dass diese Sparte auch keine große Zukunft hat“, sagt Porst. Der Diedrichshäger hofft, dass sich das Blatt noch wendet, „auch wenn ich als Grüner natürlich kein Freund der aktuellen Kreuzschifffahrt bin.“

Petra Ludwig möchte die momentanen Entwicklungen auch als Chance begreifen. „Es muss nicht immer noch größer und mehr werden. Wir müssen moderne Konzepte finden, um Schiffe für die Zukunft zu bauen. MV kann dabei zur Avantgarde-Region werden.“ Ähnliche Hoffnungen äußert Stephan Porst, nur ob das unter dem derzeitigen Eigner Genting möglich ist, bleibe fragwürdig. „Genting ist ein Tourismusunternehmen. Wenn die keine Kreuzfahrtschiffe bauen, bauen die gar keine Schiffe“, fürchtet er.

