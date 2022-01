MV Werften in der Krise: Was wird aus dem Standort Warnemünde?

Rostock

Es ist ein trostloser Tag bei MV Werften in Warnemünde: Kaum jemand ist vor oder auf dem Gelände zu sehen. Der riesige Parkplatz vor dem Werftgelände für Hunderte Beschäftigte ist bereits abgesperrt. Kein einziges Auto steht dort mehr. Die meisten Mitarbeiter sind zurzeit in Wismar im Einsatz. Dort wird noch der Kreuzfahrtriese „Global Dream“ gebaut. Ihre Gehälter sollen die Beschäftigten vorerst nicht bekommen. Die Werftengruppe steht kurz vor der Insolvenz. Schon jetzt aber gibt es Ideen für eine mögliche Nachnutzung der Fläche.

Kritik zum müden Handeln der Stadt Rostock kam schon im vergangenen Sommer von der Gewerkschaft IG-Metall. An den anderen großen Schiffbau-Standorten im Land – in Wismar oder Stralsund etwa – hätten sich die Bürgermeister und die Stadtpolitik früh eingeschaltet. Sie hätten sich mit den Arbeitskräften in Existenznot solidarisiert, führten Gespräche mit der Landesregierung, bemühten sich um neue Lösungen für die Betriebe. „Aber Rostock macht gar nichts“, schimpfte Gewerkschaftssekretär Stefan Schad bereits im August. „Die Hansestadt scheint zu denken, dass 1200 gut bezahlte Jobs nicht ins Gewicht fallen.“

Gewerkschaft: Werftarbeiter sind extrem enttäuscht

Nachdem bekannt wurde, dass keine Gehälter gezahlt werden, sagt Schad: Die festgefahrenen Verhandlungen zur Rettung der Werften schüren große Ängste bei den Werftarbeitern. „Die Werftarbeiter sind extrem enttäuscht.“ Für Montag sei eine Mitgliederversammlung der Gewerkschaft geplant, um über weitere Schritte von Seiten der Arbeitnehmer zu beraten. Die Betriebsratsvorsitzende Ines Scheel äußerte die Hoffnung, dass die umstrittenen Mittel des Rettungspaketes freigegeben würden.

Thoralf Sens, Fraktionsvorsitzender der SPD in der Rostocker Bürgerschaft, sagt dazu: „Erstmal ist zu hoffen, dass es nicht zu einer Insolvenz kommt – für die Beschäftigten, aber auch für die Stadt. Denn Bremen und Bremerhaven haben ja gezeigt, wie man durch Werftpleiten aus der Spur geraten kann.“ Um eine mögliche Nachnutzung des Grundstücks mache er sich wenig Sorgen: „Es ist groß, direkt mit Wasserzugang und voll erschlossen. Da dürfte es viele Interessenten aus Industrie und Gewerbe geben. Auch für eine Nachnutzung im Werftbereich, beispielsweise für Plattformen oder Windkraft. Die Frage ist, ob ein Kauf des Grundstückes möglich ist oder ob es auf Jahre in die Insolvenzmasse geht“, so Sens weiter.

Nordic Yards zeigt Interesse am Standort Rostock

„Rostock ist Industriestadt Nummer 1 in MV. Deshalb hat auch die Rostocker Werft Chancen, sofern die vorhandenen Flächen, Infrastrukturen und Potenziale genutzt werden“, kommentiert Eva-Maria Kröger, Vorsitzende der Linken-Fraktion in der Bürgerschaft. „Die Option des Schiffbaus kann man erhalten, allerdings ist der maritime Sektor vielfältig, wir müssen uns breiter aufstellen. Nordic Yards hat Interesse gezeigt, doch mit nur einem vermeintlichen Hoffnungsträger werden wir nicht dauerhaft auskommen.“

2016 hatte der russische Unternehmer Vitaly Yusufov die drei Werften in Stralsund, Warnemünde und Wismar an den asiatischen Genting-Konzern verkauft. Sein Unternehmen Nordic Yards will mindestens zwei von ihnen zurückkaufen.

Grüne: Insolvenz kann Wende zum ökologischen Schiffbau sein

Uwe Flachsmeyer, Fraktionschef der Grünen in der Rostocker Bürgerschaft, sagt: „Eine Insolvenz kann auch eine Chance sein. Für den Standort, aber auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen jetzt die bestmöglichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit der Industriestandort Rostock erhalten bleibt.“ Zudem betont er, dass das die Wende zum ökologischen Schiffbau sein könne, Rostock außerdem ein erhebliches Flächenproblem habe und das Werftareal sicher nicht ungenutzt bleiben würde.

Daniel Peters, CDU-Chef in der Bürgerschaft, sei zuallererst in großer Sorge um die Frauen und Männer, die auf den Werften und bei den Zulieferern tätig sind sowie um deren Familien. „Sollte es zu einer Insolvenz der MV Werften kommen, was ich nicht hoffe, ist zunächst, den Weiterbau der „Global Dream“ unter einem Insolvenzverwalter zu prüfen. Alles andere sollte derzeit nicht Gegenstand öffentlicher Spekulationen sein. Trotzdem müssen wir uns in Rostock und Schwerin natürlich Gedanken machen. In Stralsund ist man schon viel weiter, Perspektiven zu entwickeln, um vor allem Jobs zu sichern.“

Die Möglichkeit eines Flächenerwerbs durch die Stadt könnte also bald in der Rostocker Kommunalpolitik diskutiert werden. In Stralsund sind die Pläne schon viel konkreter: Wenn sich Genting dort wirklich zurückzieht, will die Hansestadt das Werftgelände erwerben und die Flächen verpachten.

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) wollte am Freitag vor dem Krisengipfel auf Regierungsebene noch nichts zur Situation des Werftstandortes Warnemünde sagen, äußerte sich aber bereits früher zu einer möglichen Zukunft des Werftgeländes. Ideen gebe es genügend. Immer wieder gebe es Anfragen von Interessenten, zum Beispiel aus Skandinavien.

