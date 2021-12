Wismar/Rostock/Stralsund

Gehen bereits im Februar die Lichter auf den drei großen Werften in MV endgültig aus? Die Lage der MV Werften spitzt sich nach OZ-Informationen immer weiter zu. Die Genting-Gruppe, Eigentümer der Betriebe in Wismar, Stralsund und Rostock, soll nun offiziell eine erneute Finanzierungslücke gemeldet haben – über fast 140 Millionen Euro.

In den kommenden zwei Wochen müssen Bund und Land entscheiden, ob sie den Werften nochmals helfen. Gelingt das nicht, könnte bereits im Februar an allen drei Standorten die Lichter ausgehen.

Für Stralsund gibt es aber selbst mit den neuen Steuermillionen kaum noch Hoffnung: Aus Schweriner Kreisen heißt es, ab Februar sollen dort nur noch maximal 20 Personen beschäftigt sein – um die Werft zu bewachen.

Gentings Geschäfte laufen schlechter

„Wir sind jetzt wirklich in der kritischen Phase“, bestätigt Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). Die kommenden zwei Wochen müsse eine Entscheidung her. Aus Verhandlungskreisen heißt es, selbst der Fertigbau der „Global 1“, die in der großen Wismarer Werfthalle liegt, sei nicht mehr sicher. Genting wolle die so genannte „Wasserfall-Lösung“ ziehen – eine Finanzspritze, die eigentlich erst 2024 greifen sollte. Rund 85 Millionen Euro müsste dann das Land zuschießen. Noch in diesem Jahr.

Der Konzern mit Sitz in Hongkong habe vergangene Woche offiziell den neuen Finanzbedarf beim Land angemeldet, heißt es. Denn die Geschäfte des börsennotierten Unternehmens laufen schlechter, als noch im Sommer erwartet: Die Kreuzfahrt-Branche von Genting ist immer noch im Corona-Krisenmodus. Einige geplante Immobilien-Deals auf dem chinesischen Markt seien gescheitert. Aktuell sind die Aktien von Genting nur noch zehn Cent wert.

Hilft die neue Bundesregierung?

Das Land knüpft an erneute Hilfen zwei Bedingungen: Erstens müsse sich auch der Bund beteiligen und zweitens müsse Genting eine klare Finanzierung mindestens für die nächsten zwölf Monate aufzeigen. Doch selbst die Hilfe aus Berlin ist ungewiss: Die Arbeitsebene in den Ministerien ist schon seit längerer Zeit skeptisch, nun wechselt auch die Führung. Und ob der designierte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FPD) und der künftige Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) neuen Hilfen ähnlich aufgeschlossen gegenüber stehen wie ihre Vorgänger, ist völlig unklar.

Das sieht auch Stefan Schad, Geschäftsführer der Gewerkschaft IG Metall in der Region Rostock/Schwerin, so: „Aus Berlin haben wir noch nichts gehört. Aber uns läuft die Zeit davon.“ Die Finanzierungslücke sei auch der Gewerkschaft bekannt. „Wird sie nicht geschlossen, verlieren die Beschäftigten im neuen Jahr ihre Arbeit“, so Schad. Noch immer fehlen die Anschlussprojekte: „Selbst wenn die ,Global 1‘ noch fertig gebaut wird, fehlen immer noch Aufträge für die Zeit danach.“

Wismar ist das Sorgenkind

Selbst der Bau der „Global 2“ würde für Stralsund aber nichts ändern: Dort wird 2022 wohl definitiv Schluss sein. Um die 800 Jobs sollen bei den MV Werften zum 1. Februar verloren gehen – vor allem am Sund. Der ehemalige Eigentümer, die Nordic Yards-Gruppe, hat Interesse bekundet, will zunächst ins Reparaturgeschäft und später in den Bau von Konverterplattformen für Offshore-Windparks einsteigen. Das hatte Geschäftsführerin Olga Scholtz erst Ende Oktober im OZ-Interview angekündigt. Die Landesregierung hält diese Option für Stralsund für erfolgsversprechend. Aber: Das Areal gehört Genting, weite Teile sollen verpfändet worden sein. Ohne den Konzern geht nichts.

Die geringsten Sorgen hat Schwerin offenbar mit Rostock: Fachkräfte, die auf der Werft keine Arbeit mehr finden, würden von anderen Industriebetrieben liebend gerne genommen. Immer wieder fallen die Namen der großen Arbeitgeber wie Liebherr oder Nordex. Und: Rostock sei ein weltweit bekannter Industriestandort, für Investoren attraktiv.

Das große Sorgenkind sei Wismar: Dort sei alles auf den Bau der Riesen-Kreuzfahrtschiffe ausgerichtet worden. Für die Hansestadt gäbe es bisher keinerlei Pläne. Die MV Werften reagierten am Abend nicht mehr auf Anfragen der OZ.

Von Andreas Meyer