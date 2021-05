Wismar/Schwerin

Die Zeichen stehen auf Rettung: Die MV Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund können offenbar mit der erhofften Staatshilfe von 300 Millionen Euro rechnen. Bund, Land und Werften-Mutter Genting Hongkong hätten sich auf ein Paket geeinigt, damit es auf den Werften weitergehen kann, berichten mehrere Quellen.

Offiziell bestätigt ist das noch nicht, aber: Noch in dieser Woche solle die finale Entscheidung fallen, auch die Landesregierung muss beschließen. Neu ist auch: Nicht 1200, sondern deutlich weniger der rund 2800 Werftler könnten in eine Transfergesellschaft wechseln.

Minister Glawe war bereits zuvor optimistisch

Über Pfingsten sei der Knoten durchschlagen worden, an dem die Politik seit einem Jahr knobelt. Nach 193 Millionen Euro Staatskredit im vergangenen Herbst sollen die Werften weitere 300 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesregierung, einem Rettungsschirm für durch die Corona-Krise angeschlagene Unternehmen, erhalten – nötig für Arbeit bis zum Sommer 2022. „Es gibt die politische Zusage“, berichtet eine hochrangige Quelle.

Kommentar: Wegen der Wahlen mal kurz die MV Werften retten? Das wäre fatal!

Davon war zuvor auch Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) überzeugt. Er rechne bis Ende Mai mit „einem positiven Ergebnis“, sagte er vor einigen Tagen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) unterstrich die Hoffnung: Sie gehe davon aus, „dass wir zukünftig wieder Kreuzfahrttourismus haben werden und die Schiffe brauchen“. Aktuell heißt es aus der Regierung: Die Gespräche stünden kurz vor dem Abschluss.

Die MV Werften waren in der Corona-Krise in Schieflage geraten. Mutter-Konzern Genting Hongkong verlor Einnahmen durch das weggebrochene Kreuzfahrtgeschäft, Lieferketten brachen zusammen. Mit den 300 Millionen Euro Staatskredit solle nun das erste Mega-Schiff der Global Class (342 Meter lang) fertiggestellt werden. Die Luxusyacht „Chrystal Endeavor“ in Stralsund ist fast fertig, die zweite Testfahrt beendet.

Genting habe die Zusage für den Bau eines zweiten Global-Schiffes signalisiert, berichten Insider. Nach OZ-Informationen will die Landesregierung noch in dieser Woche eine verbindliche Zusage einfordern. Mit „Global 2“ gäbe es auf den drei Werften Arbeit bis 2024. Für das Land könnte der Deal auch mehr Risiko bedeuten. Schon jetzt gibt es Bürgschaften; wie zu hören ist, stiege das Risiko um 100 auf weit über 300 Millionen Euro.

Gewerkschaft: Eine Zukunft für alle Mitarbeiter ist gefragt

Positiv: Offenbar müssen doch nicht so viele Werftler um ihre Jobs bangen wie bisher angenommen. Von bis zu 1200 berichtete MV-Werften-Chef Peter Fetten im Februar gegenüber der Belegschaft. Nun ist noch von 600 bis 700 die Rede. Allerdings seien auch schon viele Beschäftigte freiwillig raus, ist zu hören. Die MV Werften haben bisher nicht auf eine OZ-Anfrage reagiert.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Für alle, die bleiben und die in die Transfergesellschaft gehen, ist die WSF-Entscheidung gut“, kommentiert Guido Fröschke von der IG Metall. „Wir erwarten aber, dass an einer Zukunft für alle gestrickt wird.“ Ohne eine „Global 2“ müsste ein Großteil der 500 Werft-Mitarbeiter in Stralsund ab Juli in die Transfergesellschaft gehen.

Von Frank Pubantz