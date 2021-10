Ein Brief des Werften-Managements sorgt derzeit für Wirbel. Inhalt: Anfang 2022 rechne man mit dem Weiterbau des zweiten Schiffes der Global Class, was viele Jobs retten könnte. Auch geplant: Universal-Schiffe und Konverter-Plattformen. Doch was ist dran an den Ankündigungen? Reaktionen aus Politik, Wirtschaft und Belegschaft.