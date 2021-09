Roggentin

Christl Ziegenbein aus Born nimmt einen kleinen Schluck vom Kräuterbitter „Windflüchter“, der von der Rittmeister Destille aus Rostock angeboten wird. „Der schmeckt gut“, sagt sie. Ihr Mann Hans-Peter darf nichts probieren, er muss noch Auto fahren. „Ich habe an einem anderen Stand Wurst und Käse probiert“, erklärt er.

Das Ehepaar erledigt einen Großeinkauf im Globus SB-Warenhaus Rostock-Roggentin und ist zufällig auf die „Mecklenburg-Vorpommern-Woche“ aufmerksam geworden, die noch bis Sonnabend stattfindet. Für regionale Erzeuger, Hersteller und Veredler von Nahrungsmitteln soll diese eine Plattform bieten, um von der Qualität der Produkte zu überzeugen. „Uns ist es sehr wichtig, regionale Produkte einzukaufen“, sagt Christl Ziegenbein. „Damit unterstützen wir die heimische Wirtschaft und können uns sicher sein, dass es keine unnötig langen Transportwege gibt.“ Ihr Mann stimmt zu. Er gibt zudem lieber etwas mehr Geld für gute Qualität aus. „Wenn ein Schnitzel 80 Cent kostet, kann man sich sicher sein, dass das aus der Massentierhaltung kommt. Das ist nichts für mich.“

„Schmeck die Natur“

Auf Regionalität legt auch Ruth Hofert Wert. Die Besucherin des Globus-Marktes legt einen Stop am Stand ihrer Tochter Stefanie Hofert ein. Die Verkäuferin bietet am Stand vom „Behr Gemüsegarten“ Mini-Pak Choi an. Die Kohlsorte wird in der chinesischen Küche schon seit vielen Jahren verwendet. „Unsere Auswahl wurde in Gresse im Landkreis Ludwigslust-Parchim angebaut“, sagt Stefanie Hofert.

Vom 9. bis 11. September präsentieren sich im Markt 13 weitere regionale Unternehmen an Verkostungsständen. „Schmeck die Natur“ – das ist auch 2021 das Motto der Mecklenburg-Vorpommern-Woche, die in diesem Jahr zum 20. Mal stattfindet. „Wir wollen unseren Kunden die Möglichkeit bieten, direkt mit den regionalen Produzenten ins Gespräch zu kommen, um sich über die Produkte, die Herstellungsverfahren und den Ursprung der Erzeugnisse zu informieren. Gleichzeitig bieten wir den ausstellenden Unternehmen eine Plattform, um ihren Betrieb vorzustellen und die Früchte ihrer Arbeit einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren“, sagt Globus-Geschäftsleiter Frank Meißler, der die Aktionswoche mit der Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern organisiert. „Wir möchten mit der Aktionswoche die Region nachhaltig stärken und diejenigen regionalen Unternehmen fördern, mit denen wir bereits seit mehreren Jahren partnerschaftlich zusammenarbeiten, und so auch die Zukunftsfähigkeit dieser stabilisieren.“

Diese Unternehmen sind dabei

Darauf hoffen auch Anke Hacks und Silke Biedenweg von der Inselmühle Usedom. Die Naturmanufaktur für kalt gepresste Speiseöle stellt unter anderem den beliebten Tutower Senf und Rapsöl mit Knoblauch her.

Vertreten sind außerdem die Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten, Prolupin, die Molkerei Rücker, Greifen-Fleisch, Güstrower Schlossquell, die Werner Lauenroth Fischfeinkost, die Maennerhobby Brennerei, die Satower Mosterei und Goodsport mit Sportlernahrung. Biere gibt es bei der Darguner, Rostocker, Störtebeker und der Rügener Inselbrauerei.

