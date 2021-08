MV ist Land der 1000 Orgeln: „So eine Dichte an wertvollen Instrumenten ist selten“

Rostock

Fünf Orgeln in 20 Minuten. Einmal in der Woche, donnerstags um 12 Uhr, spielt Friedrich Drese nacheinander fünf Orgeln im Mecklenburgischen Orgelmuseum in Malchow. Vier Minuten pro Instrument. Der Leiter des Museums, das sich in der weithin sichtbaren Klosterkirche am Wasser zwischen dem Plauer See und dem Fleesensee befindet, sagt: „Die Zeitspanne ist ideal – auch Kinder sind für 20 Minuten aufmerksam. Zumal die Instrumente auch noch wechseln.“

Die Orgel ist das Instrument des Jahres in Deutschland. 1000 Exemplare stehen in MV. 650 in Mecklenburg, 350 in Vorpommern. Darunter gibt es viele kleinere und kleine Orgeln, die mitunter groß wie ein Schrank sind. „Ungefähr 50 sind nicht oder eingeschränkt nutzbar“, sagt Organist und Orgelbauer Drese, „und sind restaurierungsbedürftig oder verloren.“ Die meisten stammen aus dem 19. Jahrhundert, die ältesten wurden vor 1700 errichtet.

Gut: Zustand der Orgeln. Schlecht: zu wenige Organisten

Der Zustand der meisten Orgel sei aber sehr gut, so der 60-jährige Fachmann. Ständig würden Orgeln restauriert, weil sie wichtig seien. „Kirchen haben längst schon entdeckt, wie wichtig Musik für die Außenwirkung ist.“ Hinzu kommt eine Beobachtung: „Die Orgeln werden in ihrer Bedeutung kaum infrage gestellt.“

Die meisten Instrumente stünden in stimmungsvollen (Kultur-) Räumen, die nebenbei auch noch Geschichte der jeweiligen Orte spiegeln. Das Land stelle jedes Jahr Geld im fünfstelligen Bereich für die Restaurierung von Orgeln zur Verfügung. In Mecklenburg gibt es zudem noch Geld vom Kirchenkreis, berichtet Drese, der auch Orgelsachverständiger für Mecklenburg ist. Problematisch sei allerdings, dass es zu wenige Organisten gebe. „Was nützen restaurierte Orgeln, wenn sie nicht gespielt werden?“, fragt er zugespitzt.

Interesse an Orgelmusik nimmt zu

Prof. Matthias Schneider ist Präsident der Gesellschaft der Orgelfreunde (GdO), einer Gemeinschaft mit rund 5000 Mitgliedern in aller Welt. Außerdem ist Schneider in Greifswald Professor für Kirchenmusik/Orgel an der Universität am Institut für Kirchenmusik und Musikwissenschaft. „Das Interesse an Orgeln und Orgelmusik ist ungebrochen“, sagt er. Es nehme sogar zu, beobachtet der Wissenschaftler. Auch jenseits der Kirchen. „Besonders viele Besucher gibt es zum Beispiel bei Veranstaltungen wie etwa bei der Orgelnacht.“

Prof. Schneider bedauert, dass in der Vergangenheit viele Ausbildungsplätze für Kirchenmusiker weggefallen seien. „Dadurch haben wir künftig zu wenige Absolventen, die frei werdende Stellen besetzen können – dieser Zustand wird sich in den nächsten Jahren dramatisch verstärken.“

Deshalb dürfe nicht weiter gespart und reduziert werden. „In einer pluralen Gesellschaft muss auch die klassische Kultur auf hohem Niveau gepflegt werden“, so der Experte, der von der historischen Substanz der Orgeln in MV fasziniert ist. „So eine Dichte an wertvollen Instrumenten ist selten – MV ist gesegnet mit Orgeln.“ Zu seinen favorisierten Exemplaren gehören beispielsweise die Orgeln in Basedow (Mecklenburgische Seenplatte) oder in der Marienkirche in Stralsund. „Aber generell staune ich immer wieder über die tolle Vielfalt der Orgeln in MV.“

Mit den Augen des Orgelbauers

Johann-Gottfried Schmidt ist Orgelbauer in Rostock (neben ihm gibt es in MV nur noch einen Orgelbauer in Plau am See). „Mich beeindrucken sowohl kleine als auch große Orgeln“, sagt der 50-Jährige. Die kompakten Instrumente erstaunten mit ihrem Sound, obwohl sie zum Teil nur die Abmaße eines Kleiderschrankes oder weniger haben; die größeren punkteten mit ihrer Vielfalt, ihrer Ästhetik.

Orgelkonzerte in MV (Auswahl) Die Boddenstadt Barth begeht das 200. Jubiläum der Buchholz-Orgel in der Marienkirche. In einer Festwoche vom 28. August bis zum 7. September wird das Instrument in täglichen Veranstaltungen gewürdigt (Führungen, Konzerte, Kinderkonzert, Lange Nacht der Orgel). Info: www.stadt-barth.de Beim Schönberger Musiksommer nimmt das Instrument des Jahres einen besonderen Platz ein. Zum Beispiel am 7. August um 18 Uhr, St.-Laurentius-Kirche Schönberg, Orgel und Klavier, Bach – Romantik – Jazz Info: www.schoenberger-musiksommer.de Orgelmuseum Malchow donnerstags 12 Uhr „Orgel Live“ sonntags 11.30 Uhr „Orgelmatinee“ Info: www.orgelmuseum-malchow.de In Zingst spielt der Organist des Leipziger Gewandhauses, Michael Schönheit, am 13., 20. und 27. August, 20 Uhr, in der Peter-Pauls-Kirche. Info: www.zingst.de/veranstaltungen/konzerte Greifswalder Orgelsommer Info: www.dom-greifswald.de Stralsund: Die Sommer-Orgelkonzerte finden den drei großen Stralsunder Orgeln im Wechsel jeweils mittwochs 19 Uhr statt (St. Nikolai, St. Marien, St. Jakobi). Info (auch über die Stellwagen Orgeltage): www.st-mariengemeinde-stralsund.de Wismar: Orgelmatinee unter anderem am 8. und 15. August, 11.30 Uhr, Nikolai-Kirche

„Ich schaue ja auch mit den Augen eines Handwerkers, eines Konstrukteurs, eines Architekten, eines Gestalters auf die Instrumente“, sagt Schmidt, der von vier Mitarbeitern in seinem Unternehmen unterstützt wird. Für die Restaurierung einer großen Orgel benötige er im Schnitt ein bis anderthalb Jahre, für kleine seien drei bis vier Wochen das Minimum. „Für kleine Neubauten brauchen wir drei bis vier Monate“, beschreibt er den Arbeitsaufwand.

Der Leiter des Orgelmuseums in Malchow, Friedrich Drese, hat in MV keine Instrumente, die er bevorzugt nennen würde. Auf Deutschland bezogen sieht das anders aus: „Die Orgeln im sächsischen Freiberg und die Ladegast-Orgel in Merseburg bei Halle sind baulich und klanglich für mich beeindruckend.“ Noch bis Ende Oktober wir er in der Klosterkirche zu Malchin jeden Donnerstag für 20 Minuten fünf Orgeln nacheinander zum Klingen bringen. „Ab November wird es zwar nicht für die Orgeln, aber für die Besucher zu kalt in der unbeheizten Kirche.“

