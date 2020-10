Rostock

Krippenspiel und Chorgesang – das gehört für viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zu einem gelungenen Weihnachtsfest dazu. In Zeiten der Corona-Pandemie jedoch stehen Christvespern und Co. auf der Kippe. Doch die Kirchen wollen die Advents- und Weihnachtszeit retten – mit kreativen Veranstaltungs-Konzepten.

Alljährlich proben überall im Land hunderte Kinder, Jugendliche und Erwach­sene, um Heiligabend als Hirte, König oder Erzengel zu glänzen. Ihr Publikum ist groß: Mehr als 200 000 Besucher nehmen an Gottesdiensten in den landesweit 380 Gemeinden der evange­lischen Kirchenkreise Mecklenburg und Pommern teil. Nicht so in diesem Jahr.

Anzeige

Umfrage: Werden Sie wegen der Kontaktbeschränkungen Ihre persönlichen Pläne ändern?

Viele Kirchenbänke werden leer bleiben. Besinnliche Stimmung soll dennoch aufkommen. „ Advent und Heiligabend fallen nicht aus“ sagt Christian Meyer, Sprecher des Kirchenkreises Mecklenburg. „Die Gemeinden haben kreative Ideen entwickelt.“ Nicht erst seit Verkündung des neuerlichen Lockdowns, sondern schon seit Wochen werde überlegt, was möglich und verantwortbar ist. Dabei sei allen bewusst, dass sich die Lage kurzfristig ändern kann, so dass teilweise mehrgleisig Ideen verfolgt werden, erklärt Sebastian Kühl, Sprecher des Pommerschen Kirchenkreises. Das wichtigste Gebot ist: Abstand halten. Doch trotz Kontaktbeschränkungen soll ein Gefühl der Nähe entstehen. Dafür verfolgen die Gemeinden unterschiedliche Strategien. Hier einige Beispiele.

Lesen Sie auch: Rostocker Weihnachtsmarkt komplett abgesagt

Weihnachten auf Usedom

In Heringsdorf und Bansin finden die Krippenspiele nicht wie sonst am Heiligabend, sondern schon am 4. Advent statt. Am 24. Dezember wird dann in der Waldkirche Bansin gefeiert. In Heringsdorf gibt es vier Gottesdienste am Heiligabend, von denen der um 18.18 Uhr per Lautsprecheranlage nach draußen übertragen wird. Am 2. Weihnachtstag ist ein Gottesdienst auf der Eisbahn auf der Heringsdorfer Promenade geplant.

Ahlbeck setzt auf mehr Gottesdienste am Heiligabend: vier Gottesdienste inklusive Christvesper unter freiem Himmel und Nachtvesper um 22 Uhr. In Zinnowitz soll der Gottesdienst auf die Vineta-Bühne verlegt werden – inklusive zweimaliger Aufführung des Krippenspiels. „Der Zugang soll mit kostenlosen Karten geregelt werden“, sagt Sebastian Kühl. In Wolgast gebe es Pläne für ein Krippenspiel Heiligabend auf dem Marktplatz.

Lesen Sie auch: Zweitwohnung, Geburtstag, Familienbesuch: Antworten auf offene Lockdown-Fragen in MV

Gottesdienste in Greifwald, Stralsund und auf Rügen

Ins Freie geht’s am 24. Dezember auch in Greifswald. Auf dem Marktplatz soll es zwei halbstündige Gottesdienste geben, zu denen die Domgemeinde, St. Jacobi und die katholische Gemeinde einladen. Damit das Ansteckungsrisiko für Besucher möglichst gering ist, sollen die Veranstaltungen auf einem umzäunten Areal mit vier Eingängen stattfinden. Im Vorfeld werden Flyer in der Stadt verteilt, auf denen Name und Daten bereits eingetragen und dann am Einlass abgegeben werden können.

Mehr zum Thema:

Ampel springt auf Rot: Weiterer Landkreis in MV wird zu Risikogebiet erklärt

Mehrheit der OZ-Leser findet neue Corona-Maßnahmen in MV nicht gut

Halloween in MV vor dem Corona-Lockdown: Regeln für Kinder und Eltern

Auf der Halbinsel Mönchgut auf der Insel Rügen wird Weihnachten im Schafstall oder in einer Feuerwehrhalle geplant. In Binz soll Weihnachten im Kursaal stattfinden. Die Kirchengemeinden Brandshagen und Reinberg planen Weihnachten unter freiem Himmel. In Barth soll Weihnachten auf dem Markt gefeiert werden.

„In Stralsund geht es entweder in die großen Kirchen mit Zutrittskarten oder auf die historischen Marktplätze. Flankiert wird das möglicherweise durch ein Krippenspiel, das aufgezeichnet und im regionalen Fernsehen ausgestrahlt wird“, sagt Kühl.

Weihnachtsfeiertage in Rostock

In Rostocks Marienkirche wird ein Weihnachts-Weg-Gottesdienst gefeiert. „Das heißt, in der Zeit zwischen 15 und 19 Uhr kann man bei Kerzenlicht wie in einer großen Prozession über mehrere Stationen dem Weg zur Krippe folgen, dabei auch zur Ruhe kommen, Musik und Texten lauschen“, erklärt Christian Meyer. In der Östlichen Altstadt werde ein ähnlicher Weihnachts-Weg gestaltet, hier aber über die Nikolai- und Petrikirche verteilt. Altbekanntes, wie Turmblasen, soll dabei integriert werden. Zudem wollen die Innenstadtgemeinden mit Kinder- und Jugendgruppen Krippenspiele als Videos „produzieren“, die zum Fest online abrufbar sein werden.

Tierisch wird’s Heiligabend in Kröpelin: Das Krippenspiel wird als Open Air gezeigt – inklusive echten Schafen, Esel und Kamel.

Im Dom von Schwerin wird es am Heiligen Abend wahrscheinlich ein Ticketsystem geben, „um den gewöhnlich sehr guten Besuch in den vier Gottesdiensten am 24. Dezember zu steuern“, so Meyer. Eine weitere Idee: ein Gottesdienst am Heiligen Abend im Innenhof des Schlosses.

Die Kirchengemeinde Spornitz bei Parchim will am Heiligen Abend zu einer Christvesper in einen Kuhstall einladen. „Hier haben wir genug Platz, sind quasi fast im Freien und zudem passt es zur Geschichte von der Jesusgeburt im Stall“, sagt Pastor Ulrich Kaufmann.

In Dargun soll am 24. Dezember ökumenisch in die Kloster- und Schlossanlage eingeladen werden. Absprachen dafür laufen gerade. Dass evangelische und katholische Christen sowie die Baptisten gemeinsam Christi Geburt feiern wollen, ist für den evangelischen Pastor Alexander Uhlig „ein schönes Zeichen des Zusammenhalts in diesen schwierigen Zeiten“.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Der Weihnachtsbotschaft „Fürchtet euch nicht“ komme in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zu, sagt Sebastian Kühl. „Die Menschen spüren, wie verletzlich menschliches Dasein ist.“ Zugleich hätten viele mehr denn je das Bedürfnis, Zeit mit ihren Freunden und Familien zu verbringen und Gemeinschaft zu spüren, ergänzt Christian Meyer. „Das wollen die Kirchgemeinden so gut es geht ermöglichen.“

Von Antje Bernstein