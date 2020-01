MV startet ins neue Jahr: 397 Polizeieinsätze in der Silvesternacht

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern haben die Menschen 2020 ohne größere Zwischenfälle begrüßt. Die Polizei in Neubrandenburg beschrieb den Start in die Silvesternacht ebenfalls als verhältnismäßig ruhig. Bisher sei – bis auf ein paar kleinere Brände und einen brennenden Balkon – alles Ordnung, hieß es kurz nach Mitternacht.

Bis kurz nach Mitternacht hat es laut Polizei Rostock keine größeren Polizei- oder Rettungseinsätze gegeben. Wie schon in den Vorjahren beschäftigten insbesondere Sachbeschädigungen und Brände durch pyrotechnische Erzeugnisse die Polizei. So brannten nicht nur zahlreiche Mülltonnen in Teterow, Rostock, Wismar und Schwerin, auch die Natur war vor Raketen nicht sicher.

33 Brände in der Nacht

Bäume und Büsche wurden ebenfalls beschädigt oder zerstört. Die Polizei rückte insgesamt zu 33 Einsätzen in Verbindung mit Bränden aus. Daneben waren zahlreiche Körperverletzungsdelikte zu verzeichnen, zum Teil weil Feuerwerkskörper direkt auf Personen gerichtet wurden, so die Polizei.

Von dpa/RND/kh