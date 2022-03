Rostock

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen spricht das aus, was viele Menschen nach zweieinhalb Pandemie denken: Er will nicht länger auf den „Freedom Day“, auf das Ende der allermeisten Einschränkungen warten. Wieso auch? Ja, die Inzidenzen im Land sind hoch. So hoch wie noch nie. Die strengen Regeln scheinen also auch nicht die Lösung des Corona-Problems zu sein.

Die Landesregierung verweist immer wieder darauf, die so genannten „vulnerablen Gruppen“ – vor allem die Senioren also – schützen zu müssen und das dafür auch alle anderen Einschränkungen hinnehmen müssen. Aber: Seit mehr als einem Jahr sind sichere, wirksame Impfstoffe gegen das Virus vorhanden. Bis auf ganz, ganz weniger Ausnahmen hatte jeder Erwachsene mittlerweile mehr als genug Zeit, sich selbst durch den Piks zu schützen.

Zehn Prozent der Menschen über 60 Jahre – also der besonders gefährdeten Gruppe – hat diese Chance aber nicht genutzt. Und der Punkt ist gekommen, an dem die Gesellschaft, die breite Mehrheit, sagen muss: Wir können und wollen keine Rücksicht mehr auf eine kleine Minderheit von Impfverweigerern nehmen.

Wenn Madsen darauf verweist, dass das Virus nicht zu stoppen ist, hat er Recht. Corona wird bleiben. Dauerhaft. Andere Länder – Dänemark, Großbritannien und viele, viele mehr – geben ihre strengen Regeln auf, setzen auf Eigenverantwortung.

Von Andreas Meyer