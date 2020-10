Rostock

Noch ein letztes Mal Spaß haben: Das war am Wochenende offenbar für viele Menschen in MV das Ziel. Am Montag beginnt der zweite Corona-Lockdown. Viel von dem, was dann vier Wochen lang nicht mehr möglich sein wird, kosteten Einheimische und Urlauber noch einmal aus. Die OZ hat sich in Rostock und Warnemünde umgeschaut.

Auf der Seepromenade in Warnemünde tummeln sich am Samstagnachmittag Hunderte Spaziergänger. Ob das milde Herbstwetter oder der bevorstehende Lockdown die Menschen vor die Tür zieht, ist schwer zu sagen. Auch die Gaststätten sind sehr gut besucht, sowohl drinnen als auch die Außenbereiche.

Die Restaurants sind gut besucht – drinnen wie draußen. Quelle: Martin Börner

Schlange vor der Grillstube

Vor der „Grillstube Broiler“ bildet sich sogar eine Schlange, in der auch Regina Wallis mit ihrem Ehemann steht. „Wir kommen alle zwei Monate, das hat bei uns Tradition. Aber heute sind wir außerplanmäßig hier, weil wir vor dem Lockdown noch einmal einen Broiler essen wollten.“ Wallis fürchtet, dass viele Gastwirte den zweiten Lockdown nicht überstehen werden. „Bei vielen werden die Rücklagen aufgebraucht sein.“

Regina Wallis und ihr Ehemann wollen noch einmal einen Broiler essen. Quelle: Martin Börner

Das Hotel „Neptun“, in dem die Grillstube ihren Sitz hat, schließt bereits am Montag – obwohl die Landesregierung die Ausnahme zulässt, dass Urlauber, die schon hier sind, bis Donnerstag bleiben dürften. Doch diese Regelung kam am späten Freitagabend wohl zu spät. Viele Hotels hatten ihren Gästen da schon abgesagt, meint der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV, Lars Schwarz.

Schon zum zweiten Mal frühzeitig abreisen

Vor dem „Neptun“ steht eine Gruppe älterer Urlauber und wartet darauf, in ihre Busse einsteigen zu können. „Wir wollten eigentlich bis Dienstag bleiben“, sagt Wolfgang Wagner aus Werder bei Berlin. Er habe nicht gefürchtet, sich in Warnemünde mit Corona zu infizieren:„Es ist doch alles sicher hier, besser geht’s nicht.“

Manche Gäste des „Hotel Neptun“ müssen früher abreisen als geplant. Quelle: Martin Börner

Dennoch habe er Verständnis für den Lockdown. „Ist eben so.“ Dabei trifft es Wagner und seine Ehefrau schon zum zweiten Mal: „Wir waren schon im März hier, da mussten wir auch wegen Corona vorzeitig abreisen.“

Sehen, wie der Große schwimmen kann

Nebenan im Freizeitbad „Seebad“ tummeln sich zahlreiche Besucher im Außenbecken. „Wir genießen es, dass wir noch einmal schwimmen können“, sagt eine Urlauberin aus Wolfsburg. Auch sie hat Verständnis für den Lockdown, auch wenn es für die Familie Einschränkungen bedeute: „Die Kinder dürfen nicht mehr zum Sport“, klagt die Mutter. Anders als MV, wo die Landesregierung eine Sonderregelung beschlossen hat, wird in Niedersachsen der Kinder- und Jugendsport im Lockdown verboten.

Ins Schwimmbad will auch die Familie Creuznacher: „Der Große macht gerade einen Schwimmkurs, da wollten wir sehen, wie gut er es schon kann, bevor es nicht mehr geht“, sagt Vater Ulrich. Sohn Carl (5) präsentiert stolz seine Schwimmflügel, die er bald nicht mehr braucht. Nach Aussage von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) soll für Kinder und Jugendliche auch weiterhin Schwimmunterricht möglich sein.

Die Eltern wollen sehen, wie gut Carl (5) schwimmen kann (v.l. Mutter Katharina Plate, Carl, Olivia (3), Ulrich Creuznacher) Quelle: Martin Börner

Gerne länger geblieben

Am Alten Strom in Warnemünde legen die letzten Fahrgastschiffe ab, bevor der Lockdown sie an die Kette legt. An Bord der „Ostseebad Warnemünde“ ist die Familie Seve aus Klötze ( Sachsen-Anhalt). „Wir wollten noch einmal eine Bootsfahrt machen, solange es noch geht.“ Am Sonntag muss die Familie schon abreisen. „Wir wären gerne noch länger geblieben, aber unser Hotel schließt.“

Familie Seve aus Sachsen-Anhalt macht eine Hafenrundfahrt.. Quelle: Martin Börner

In der Rostocker Innenstadt beginnt gleich die Nachmittagsvorführung im „Lichtspieltheater Wundervoll“. Ein Film über einen Umweltschützer – nicht gerade ein Straßenfeger, möchte man meinen. Doch der Kinosaal ist fast so voll, wie es derzeit noch erlaubt ist.

Unter den Besuchern ist Hansgünther Dobbelmann aus Sachsen. „Ich bin extra für den Film aus Dresden gekommen“, scherzt er. Er ist zwiegespalten, was den zweiten Lockdown betrifft. „Grundsätzlich habe ich Verständnis angesichts der aktuellen Situation. Aber ich meine, vieles hätte bei ausreichend Abstand weiter aufbleiben können.“

Hansgünther Dobbelmann aus Dresden im Kino „Liwu“. Quelle: Martin Börner

Ich werde das sehr vermissen

Im kulturhistorischen Museum ist nicht sehr viel los. Eine Urlauberin aus Niedersachsen schaut sich gerade in der Kunsthandwerksausstellung um. „Ich genieße das sehr. Ich gehe oft ins Museum und werde das in den nächsten Wochen sehr vermissen.“ Sie findet die Schließung der Museen unnötig: „Ich denke, man könnte die Hygieneregeln gut einhalten.“

Auch Marianne Greulich aus Graal-Müritz will ins Museum. Sie ist extra mit einer Bekannten gekommen, um es ihr noch einmal zu zeigen, bevor es schließen muss. „Die Räumlichkeiten sind so schön und die Sonderausstellungen sind immer sehr interessant.“

Marianne Greulich aus Graal-Müritz will einer Bekannten das Kulturhistorische Museum zeigen.. Quelle: Martin Börner

Dennoch trägt Greulich die Lockdown-Entscheidung mit: „Wir wollen doch alle gut durch die Geschichte kommen. Und das geht nur, wenn Alle Masken tragen und abstand halten. Hauptsache, die Schulen bleiben offen.“

Von Axel Büssem