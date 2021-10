Rostock

48 neue Infektionen mit dem Corona-Virus meldet das Landesamt für Gesundheit und Soziales für Mecklenburg-Vorpommern für den 17. Oktober. Gestern hatte diese Zahl noch 90 betragen, am Sonntag der Vorwoche lag das Land bei 68 Fällen.

Derzeit liegt die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen bei 1,5 (Vorwoche 0,9), die Intensivstationen sind zu 3,3 Prozent ausgelastet (in der Vorwoche waren es 2,3 Prozent), die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen liegt bei 55,3 (Vorwoche 50). Mit einem Wert von 4,8 Prozent sind derzeit die Intensivstationen an der Mecklenburgischen Seenplatte am stärksten ausgelastet, am entspanntesten ist es mit jeweils 2,1 Prozent in Schwerin, Nordwest-Mecklenburg und Ludwigslust-Parchim.

17 Neuinfektionen in Rostock

Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Schwerin bei 0 und an der Mecklenburgischen Seenplatte bei 2,7 – das ist der landesweite Höchstwert. Bei der 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen führt die Hansestadt Rostock das Feld an: Hier liegt sie bei 74,1, was eine Veränderung zum Vortag von 6,4 bedeutet. In konkreten Fällen heißt das: 17 neue gemeldete Fälle. In Rostock liegt die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen außerdem derzeit bei 0,5, das ist landesweit der zweitgeringste Wert, die ITS-Auslastung bei 3,8 Prozent.

Aktuell müssen 54 Patienten mit Corona im Krankenhaus behandelt werden, davon liegen 19 auf der Intensivstationen. Im Vergleich zur Vorwoche: Am 10. Oktober lagen 34 Menschen im Krankenhaus, 14 mussten intensivmedizinisch behandelt werden.

Von OZ